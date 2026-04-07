Koordinator inom Logistik sökes till Jonsered!
Är du en strukturerad och serviceinriktad person med erfarenhet inom logistik? Vill du arbeta i en internationell miljö med varierande arbetsuppgifter och stort eget ansvar? Då kan detta konsultuppdrag vara rätt för dig!
Vi söker nu en koordinator inom logistik till ett spännande uppdrag hos en global verksamhet. Här får du arbeta i en central funktion med fokus på kundservice, export och logistikflöden.
Du blir en viktig del i ett team som hanterar order, transporter och exportdokumentation, samtidigt som du samarbetar med interna och externa kontakter världen över.
Omfattning
Start: 20 april 2026 Slut: 31 december 2026 Omfattning: Heltid, på plats
• Registrera inkommande interna och externa order * Planera och boka transporter för globala leveranser * Arbeta med exportdokumentation * Hantera intercompany-försäljning * Hantera debet- och kreditärenden * Arbeta i CRM-system för ärendehantering, triagera och fördela ärendenKvalifikationer
• Bakgrund inom logistik * Erfarenhet av liknande roll * God organisationsförmåga * Förmåga att hantera flera uppgifter parallellt * Lösningsorienterat arbetssätt * God samarbetsförmåga * Goda kunskaper i Microsoft Office * Erfarenhet av CRM-systemDina personliga egenskaper
• Noggrann och strukturerad * Serviceinriktad och kommunikativ * Självgående och initiativtagande * Förmåga att arbeta i team och bygga relationer
Du erbjuds ett varierande uppdrag i en internationell miljö där du får möjlighet att utvecklas inom logistik och export. Här värdesätts samarbete, ansvarstagande och engagemang.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-04
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Drottninggatan (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
