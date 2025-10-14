Koordinator inom flygtrafik, deltid 40%
Linköpings universitet / Logistikjobb / Norrköping Visa alla logistikjobb i Norrköping
2025-10-14
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Motala
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en domänexpert och samverkanskoordinator inom flygtrafikområdet.
Om jobbet
Du kommer att arbeta i våra projekt, med operativt inriktade frågeställningar kring flygtrafik och luftrumsdesign, med nationell och internationell inriktning. Du kommer även att arbeta med våra samverkansparter för att utveckla nya möjligheter till forskningsprojekt, med en bas i samhällsnytta och vetenskaplig spets.
Om dig
Vi söker dig som har:
• God kännedom om nationella och EU-strategier för transport och samhällspåverkan.
• Stor erfarenhet av nationella och internationella samverkansprojekt.
• God kunskap om regelverk och terminologi i flygtrafikområdet.
• Mycket god kunskap i engelska, och svenska, både i tal och skrift.
• God förmåga att presentera och kommunicera forskningsresultat och forskningsförslag.
• God förmåga att koordinera projekt och forskningsprogram.
• God förmåga att arrangera och genomföra workshops och events för kommunikation av forskningsresultat, samt för att se behov av ny forskning.
• God kunskap om ansökningsförfaranden hos forskningsfinansiärer.
• Förmåga att se behov hos samhällsaktörer som kan omsättas i forskning med tillämpad inriktning.
Det är meriterande om du har:
• Praktisk erfarenhet av flygtrafikledning, drönartrafikledning, som simulatorpilot i studier med flygtrafikledare.
• Kännedom om strategier för transport och samhällspåverkan i länder utanför EU.
• Kunskap om transportområdet, med fokus på säkerhet, ny teknik, människa-maskingränssnitt.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på Avdelningen för Teknik och Naturvetenskap, ITN, medie-och informationsteknik (MIT), särskilt för gruppen IVIS ( https://ivis.itn.liu.se/
). Du kommer också att arbeta med avdelningen kommunikations- och transportsystem (KTS).
Läs mer om vår verksamhet här Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) - Linköpings universitet.
Om anställningen
Tillsvidareanställning, deltid 40%.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda här.Publiceringsdatum2025-10-14Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 3 november 2025. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
HR partner
Emma Törnqvist emma.tornqvist@liu.se 011-363448 Jobbnummer
9556951