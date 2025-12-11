Koordinator för arbetslivsanknytning (ESF-projekt SID)
2025-12-11
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
Publiceringsdatum2025-12-11Beskrivning
För- och grundskoleförvaltningen i Mora kommun söker en koordinator som ska arbeta inom ESF-projektet SID - Skolsamverkan i Dalarna, ett regionalt utvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden+ och där Mora kommun är en av samverkansparterna.
Projektet syftar till att stärka skolnärvaro, förbättra elevernas valkompetens samt öka andelen elever som går vidare till gymnasiet med goda förutsättningar. Inom Mora kommun kommer rollen att ha särskilt fokus på att utveckla och samordna med inriktning mot arbetslivsanknytning.
Tjänsten är en projektanställning på 100 procent.Dina arbetsuppgifter
Som koordinator ingår du i det regionala SID-projektet och arbetar lokalt på två av kommunens grundskolor. Du ansvarar för att utveckla strukturer och aktiviteter som bidrar till att:
stärka elevernas kunskap om arbetsmarknaden
öka motivation och framtidstro
underlätta övergången från grundskola till gymnasieskola
skapa fler kontakter mellan skola och arbetsliv
bidra till likvärdighet genom uppföljning och utvecklingsarbete
I uppdraget ingår bland annat att:
Samordna arbetslivsanknytning i undervisningen, stödja lärare och planera inslag som studiebesök, gästföreläsare och praktiska case.
Bygga och upprätthålla kontakter med lokala arbetsgivare, branschorganisationer och näringslivskontoret.
Koordinera prao, yrkesdagar och arbetslivstema samt ge elever stöd inför prao, till exempel CV-arbete och intervjuträning.
Genomföra förberedande elevsamtal, i samverkan med SYV och elevhälsan, särskilt för elever som behöver extra stöd.
Medverka i projektets regionala struktur, inklusive erfarenhetsutbyte, möten och rapportering enligt ESF-rådets riktlinjer
Dokumentera och följa upp insatser samt bidra till kommunens och projektets systematiska kvalitetsarbete. Kvalifikationer
Högskoleutbildning som studie- och yrkesvägledare.
Erfarenhet av att samordna arbetslivsanknytning och yrkesorientering i skola.
Erfarenhet av att planera och genomföra arbetslivsrelaterade aktiviteter.
Pedagogisk erfarenhet av arbete med ungdomar.
God kännedom om arbetsmarknad, bristyrken och utbildningsvägar.
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och med tydlig planering.
God samarbetsförmåga och erfarenhet av att bygga nätverk.
Förmåga att driva projekt och arbeta lösningsorienterat.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i EU- eller ESF-finansierade projekt.
Erfarenhet av samverkan mellan kommunala verksamheter och externa aktörer.
Kunskap om motivationshöjande insatser och arbete med elever i behov av stöd, i linje med projektets målgruppsbeskrivning
För- och grundskoleförvaltningen
Vi söker nya kollegor som ska vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Mora kommun. Som medarbetare hos oss delar du vår värdegrund. Den tar avstamp i ett positivt förhållningssätt, eget ansvar och självklart ha medborgaren i fokus. För- och grundskoleförvaltningens värdegrund är att alla är olika och lika bra!
Hälsa och utveckling är naturliga inslag för våra medarbetare.
Mora kommun har väl fungerande skolor med skickliga lärare, skolledare och elever. Vi lyfter resultaten genom en medveten satsning på engagerad och kompetent personal, kompetensutveckling och lärarlyftssatsningar. Det kollegiala lärandet är en av de genomgripande insatser som bildar en röd tråd från förskola till högskola och ett av skälen till den höga trivseln och det goda samarbetet.
Mora kommun har en central elevhälsoenhet med alla professioner som stödjer kommunens förskolor och skolor. Elevhälsan har en viktig roll i ett pågående tillgänglighetsarbete enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens modell.
Välkommen med din ansökan till oss!
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
