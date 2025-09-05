Koordinator Arbetsplatstester
2025-09-05
Vi söker en koordinator Arbetsplatstester med administration, provtagning, utbildning, rekrytering och koordinering som huvuduppgifter. Ljung & Sjöberg
Ljung & Sjöberg AB är branschledande inom alkohol- och drogtestning, spelberoende och medberoende på arbetsplatsen.
Vi har tre huvudområden:
• Identifiering och rehabilitering av medarbetare inom näringslivet - Alkohol- och drogprovtagningstjänster - Internatverksamhet
Vi finns på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Piteå och Sundsvall men vår tjänst är nationell. Bolaget har upprepade gånger tilldelats Dagens Industris Gasellpris och Veckans Affärers Superföretagspris.
Vi behöver nu en medarbetare som kan vara verksam i södra Sverige. Placeringsort Malmö med omnejd.
Dina arbetsuppgifter varierar och kommer b.la att omfatta:
- Provsvarsadministration - Provtagning, utföra drogtester på arbetsplatser - Planering/koordinering - Rekrytering och internutbildning av provtagare
Dina kvalifikationer: Du är en "DOER" och en person som arbetar strukturerat, har gott ordningssinne och har lätt för administration. Du tycker om att ta initiativ och att ha ansvar. Du är flexibel och tycker om att lösa problem och du trivs med att arbeta i en kreativ och stimulerande miljö med deadlines. Det är viktigt att du har lätt för att ta kontakt med andra människor och drivs av att ge god service. Du är trygg och tydlig i din kommunikation. Integritet är ett ledord för dig.
Du som söker har som lägst en gymnasieutbildning. Har du dessutom en sjukvårdsutbildning, erfarenhet av missbruksvård eller arbetat med folkhälsa är det en fördel. Eftersom tjänsten innebär resdagar, ska du som sökande vara beredd på obekväma arbetstider.
Stämmer beskrivningen av dig? Vill du aktivt arbeta för att skapa säkra och drogfria arbetsplatser? Då är du varmt välkommen att söka.
VillkorSista ansökningsdag, 15 september 2025.
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning Anställningens omfattning: Heltid Tillträde: Efter överenskommelse Löneform: Månadslön Körkort: B körkort fordras Ort: Malmö med omnejd Län: Skåne län
Övrigt om ansökan: Vänligen sänd ett personligt brev, CV och en videopresentation. Besök gärna ljungsjoberg.se för mer information om vår verksamhet.
Frågor kring tjänsten besvaras av Magnus Wikudd tel. 070-624 17 47, magnus.wikudd@ljungsjoberg.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP - Nordisk Drogprevention AB
(org.nr 556741-4957), https://ljungsjoberg.se/ Arbetsplats
Ljung & Sjöberg Kontakt
Magnus magnus.wikudd@ljungsjoberg.se Jobbnummer
9493906