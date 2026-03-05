Koordinator/administratör till större program samt chefsstöd
2026-03-05
Uppdragsbeskrivning
Vi söker nu en Koordinator/administratör till större program samt chefsstöd till en av våra kunder.
Rollbeskrivning
Konsulten ska delta, ca 50%, i ett större program kopplat till kundens IT-sourcing. Inom programmet finns flera projekt med egna styrgrupper. Övriga 50% innebär administrativt stöd till avdelningschef. I måna av tid kan även stöd till övrig ledningsgrupp och avdelning komma att ingå i samarbete med befintliga koordinator. Med andra ord en roll med många olika uppgifter och ansvar från dag till dag.
Ansvarsområden
Tjänsten innebär att bistå med protokoll och övrig dokumentaion, koordingein, bokningar och annan praktisk administration. Vissa mindre egna projekt kan också vara aktuellt. Publiceringsdatum2026-03-05Kvalifikationer
Minst 7 års dokumenterad erfarenhet av administration och koordinering i komplexa organisationer med stöd till både projekt och chefsled.
Erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor
God teknisk kompetens, utäver Microsoft Office-paketet, för att hantera nya administrativa verktyg samt hybridmöten
Förståelse för IT-terminologi/IT-begrepp
Mycket god förmåga att utrycka sig i tal och skrift på svenska
Meriterande
Erfarenhet av att driva egna mindre projekt/uppdrag
Erfarenhet av diarieföring av dokument
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska Dina personliga egenskaper
Förmåga att bygga förtroende
Strukturerad, flexibel och självgående
Samarbetsfokuserad
Uthållig och stresstålig i komplexa miljöer
Förmåga att prioritera
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen.
