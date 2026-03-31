Koordinator
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Tentamensavdelningen är en centraliserad verksamhet som samordnar och bemannar tentamenstillfällen för universitetets studenter.
Cirka 100 000 skrivsalsplatser om året hanteras av avdelningen i fyra olika lokaler. Avdelningen bedriver även högskoleprovet för sydvästra Skåne på 8 orter.
Tentamensavdelningen består av 31 medarbetare och administrationen är placerad på Ideon, Beta 6. Avdelningen är en del av sektionen LU Byggnad som har ca 77 medarbetare. På sektionen finns även Lokalsamordning, Lokalplanering och Säkerhet & Miljö.
För mer information om Tentamensavdelningen, se nedanstående länk: https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-utbildning/utbildningsadministration/tentamensavdelningen
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Vi erbjuder en bra arbetsplats i ett modernt och flexibelt kontor på Ideon, Beta 6. Avdelningen består av trevliga kollegor där vi har en inkluderande och välkomnande miljö där alla känner sig värdefulla. Vi har även ett flextidsavtal och möjlighet till hybridarbete som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I rollen har du ett mycket viktigt uppdrag och bidrar till universitetets myndighetsutövning vid examination av studenter. Tillsammans med våra tentamensvärdar medverkar du till att examinationer genomförs rättssäkert i enlighet med universitets regler och att tentanderna får tentera under likvärdiga, ordnade och trygga former.
50 % av uppdraget som koordinator omfattar koordinering av tentamenstillfällen såsom schemaläggning av värdar och förberedelse av tentamen för studenter med pedagogiskt stöd. Tjänsten innebär även att du ska vara tentamensansvarig värd i sal. Tentamina genomförs främst på vardagar dagtid, men även kvällar och helger förekommer samt förläggs i lokaler på Annexet, Sparta, Victoriastadion och Beta 6 (Ideon).
Examinationerna sker löpande under terminerna och vissa perioder är mer arbetsintensiva än andra. Det innebär att du behöver vara stresstålig och ha en förmåga att arbeta i en starkt föränderlig miljö. Vi uppskattar personer med grit som kan kavla upp ärmarna & rycka ut vid behov.
50 % av uppdraget som koordinator omfattar koordinering av högskoleprovet. Högskoleprovet anordnas två gånger om året vilket innebär att vissa perioder är mer arbetsintensiva än andra. Lunds universitet ansvarar för provet på 8 orter i sydvästra Skåne (Lund, Trelleborg, Ängelholm, Eslöv, Helsingborg, Malmö, Ystad och Landskrona).
Tjänsten innebär helgarbete vid provtillfällena där du kan komma att behöva köra till de orter där högskoleprovet genomförs. Vid provtillfällena ingår även fysiska arbetsuppgifter såsom att köra postburar och bära lådor med provmaterial.
Du behöver även besöka provställena löpande under året och det är ett krav att du har körkort.
Arbetet omfattar att ta emot anmälningar under anmälningsperioden, utvärdera intyg, handha kontakter med vaktmästare för befintliga provlokaler samt leta upp nya provlokaler. Även rekrytering av provvakter, packa material och leverera material till provställen ingår i tjänsten. Det är viktigt att du tar ansvar för alla delmoment som ska genomföras och håller utsatt deadline.
Examination:
- schemaläggning av värdar i sal.
- koordinering av tentamenstillfälle
- koordinering och förberedelse av tentamen för studenter med pedagogiskt stöd.
- agera tentamensansvarig värd i sal vid tentamen
- övriga förekommande praktiska och administrativa uppgifter på tentamensavdelningen
Högskoleprovet:
- handläggning av anmälningar till provet
- bedöma skrivandes behov av särskilt stöd
- rekrytera och utbilda personal (provledare, assisterande provledare, huvudprovledare och materialsamordnare. Cirka 700-900 personer/gång).
- vara kontaktperson för anmälda deltagare (cirka 9000-1200 deltagare/gång) och besvara frågor via mejl och telefon.
- koordinering av arbetet med material till samtliga provsalar
- övriga förekommande praktiska och administrativa uppgifter för högskoleprovet
Krav för anställningen är:
- Fullgjord eftergymnasial utbildning
- God förmåga att prioritera arbetsuppgifter
- Erfarenhet av tentamensarbete.
- Erfarenhet av att arbeta med högskoleprovet
- Hög servicekänsla
- B-Körkort
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att kunna samarbeta, ge ett professionellt bemötande och ta egna initiativ. Du har hög ansvars- och servicekänsla samt är noggrann och uppmärksam. Du har förmågan att lugnt och samlat hantera en föränderlig vardag med många nya situationer.Övrig information
Anställningen är tillsvidare med start 1 maj 2026 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att bli aktuell.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/1017".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Ola Bertilsson ola.bertilsson@bygg.lu.se +46462223201
9829350