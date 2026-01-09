Koordinator
2026-01-09
Nu söker vår kund en ansvarstagande, driven och självgående koordinator till sin verksamhet. Är du en framåtlutad teamplayer som trivs i en internationell miljö där du får koordinera i kunduppdrag? Nu har du chansen att söka en administrativ roll på en av Sveriges bästa arbetsplatser.
Rollen som koordinator:
I rollen som koordinator kommer du att fungera som ett viktigt stöd till ditt team i det dagliga arbetet. Du blir involverad i projekt genom hela processen och får vara med i allt från från förberedelser och planering till avslut. Du bistår teamet och dina kollegor med olika administrativa kontorsuppgifter och bidrar till ett effektivt och välorganiserat arbetssätt.
I det dagliga använder du flera olika affärssystem och digitala verktyg som effektiviserar dina uppgifter. Dina arbetsuppgifter kommer att variera men i huvudsak kommer dina dagar att fyllas med följande arbetsuppgifter:
Ha löpande kontakt med kollegor och externa parter för planering och uppföljning av projekt och processer.
Du koordinerar det administrativa arbetet och är behjälplig med allmänna kontorsuppgifter
Bistår i att utforma rapporter och dokumentation som exempelvis fakureringar och uttalanden.
Du säkerställer att material och dokument är förberett och innehåller alla delar inför projektstart.
Koordinera det administrativa arbetet genom hela processen.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av administrativt arbete, gärna kopplat till projekt. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Vidare har du god vana av att arbeta i Office-paketet, vi ser gärna att du är i framkant när det kommer till digitala kunskaper och har arbetat i olika affärssystem och program.
För att lyckas som koordinator trivs du att arbeta i en roll som kräver att du är noggrann, har god organisationsförmåga, är flexibel och prestigelöshet. Det är viktigt att du har intresse av att bygga och utveckla goda och professionella relationer och har förmågan att växla mellan olika uppgifter som tjänsten kräver. Vidare tror vi att du är en serviceinriktad och kvalitetsmedveten person som bidrar med positiv energi till teamet.
Vill du veta mer?
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid under minst 12 månader, sannolikt längre. Du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup som konsult och kommer vara placerad hos vår kund i Stockholm City i moderna miljöer.
Tillträde för tjänsten är omgående så vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail med hänsyn till GDPR.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
eller Marie Bodén på marie.boden@onepartnergroup.se
.
När du blir en av oss
Som konsult på OnePartnerGroup har du kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension samt fackliga relationer och du kommer ha regelbunden kontakt med din konsultchef. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden.Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort och lång sikt. Med en lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Detta är ett heltidsjobb.
OnePartnerGroup Stockholm AB (org.nr 559092-8619), https://www.onepartnergroup.se/
Marie Bodén marie.boden@onepartnergroup.se
9676889