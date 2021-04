Kooperativ med musikinriktning söker förskollärare - Sångglada Barn Ekonomisk Förening - Förskollärarjobb i Göteborg

Sångglada Barn Ekonomisk Förening / Förskollärarjobb / Göteborg2021-04-13Föreningen Sångglada Barn är en liten föräldrakooperativ förskola belägen i Engelska parken, en lugn oas, i stadsdelen Annedal/Linné i Göteborg. Förskolan drivs som ekonomisk förening. Vi har en barngrupp på mellan 15-17 barn som är mellan 1,5 och 5 år. Arbetslaget består av två förskollärare varav den ena också är rektor samt två barnskötare. Vi söker nu ytterligare en förskollärare på deltid.På vår förskola bedriver vi en planerad och målinriktad pedagogisk verksamhet med förskolans läroplan (Lpfö 18) som utgångspunkt. Vi arbetar för att den pedagogiska verksamheten genomförs så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande.Vi arbetar ofta i projektform där barnens egna planer och idéer styr innehållet. Detta arbetssätt ger den vardagliga verksamheten en röd tråd och skapar förutsättningar för ett meningsfullt lärande där barnen kan känna lust och nyfikenhet då de själva får möjlighet att vara med och påverka innehållet.Vi inspirerar barnen till att utforska världen genom att ha roligt tillsammans. Musik är en central del i verksamheten och vi använder oss av sång och drama samt har gymnastik i form av rörelse och dans. Vi använder vår närmiljö så mycket vi kan genom skogsutflykter och att gå på teater.Vi söker dig som:Har förskollärarlegitimationNågra års erfarenhet av arbete i förskolaTillsammans med rektor och förskollärare vill vara med och driva pedagogiskt utvecklingsarbete med förskolan som helhet i fokusÄr samarbetsvillig samtidigt som du har ett eget driv och kan fatta egna beslut i den vardagliga verksamhetenÄr lösningsfokuserad och vill arbeta för verksamhetens, gruppens och din personliga utvecklingÄr kreativ och brinner för att arbeta med barns lustfyllda lärandeÄr ansvarstagande, noggrann och professionell i din yrkesutövningVi erbjuder:Ett lustfyllt arbete tillsammans med kompetenta kollegorEn lugn och positiv arbetsmiljöKontinuerlig kompetensutvecklingFria pedagogiska måltiderArbetskläderFriskvårdsbidragKänner du att du vill bli en av våra fantastiska anställda? Skicka då in din ansökan snarast möjligt då intervjuer sker löpande under våren. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Tjänsten är på deltid, 50%, med goda möjligheter till högre tjänstgöringsgrad i perioder.Ansökan skickas via mail till forskolechef@sanggladabarn.se Tillträdes dag: 2020-08-09 eller enligt överenskommelse.För mer information titta gärna på vår hemsida, www.sanggladabarn.se 2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-05-03SÅNGGLADA BARN EKONOMISK FÖRENINGCARL GRIMBERGSGATAN 5241313 GÖTEBORG5688143