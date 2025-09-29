Kontrolltekniker
2025-09-29
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som kontrolltekniker hos oss kommer du arbeta inom kontrollverksamheten där man ansvarar för uppmätning och kontroll av detaljer inom mekanik och elektronik, som tillverkats både internt inom Saab likväl som externt. Till din hjälp har du flertalet olika mätmaskiner och mekaniska mätdon. I gruppens arbetsområde ingår även ett par teknikmetoder inom oförstörande provning. Du kommer också att arbeta med att utveckla och förbättra vår kontrollavdelning tillsammans med kollegorna inom gruppen samt med stödfunktioner.
Du blir en del av en engagerad och positiv arbetsgrupp om fyra personer med mångsidiga arbetsuppgifter, vilket ställer krav på ansvar och förmåga att prioritera.
Arbetstiden är förlagd på dagtid, men skiftgång kan förekomma.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vi söker en motiverad och nyfiken person som har lätt för att kommunicera samt trivs i samarbete med andra. Vi ser att du är ansvarstagande, strukturerad och har en god planeringsförmåga. Du drivs av att arbeta målorienterat och trivs med att ta ansvar för dina egna arbetsuppgifter.
För att trivas i rollen har du:
* Relevant arbetslivserfarenhet
* Goda kunskaper i svenska och engelska, då underlag och dokumentation förekommer på båda språken
* Kunskaper i ritningsläsning
Vi ser gärna att du har erfarenhet från detaljkontroll, mätteknik och maskinbearbetning. Det är även meriterande om du arbetat med CMM-mätning, samt har kunskap inom elektronik.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marin radar, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
