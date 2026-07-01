Kontrollrumsingenjör/drifttekniker | Mölndal Energi
Experis AB / Elektrikerjobb / Göteborg Visa alla elektrikerjobb i Göteborg
2026-07-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med drift och övervakning av våra produktionsanläggningar?
Ditt uppdrag är varierat och brett, där du arbetar med allt från kontrollrumsarbete och driftoptimering till nominering av elproduktion samt rondering i våra anläggningar.
Just nu söker vi två kontrollrumsingenjörer/drifttekniker till affärsområde Värme och Kyla, en för dagtidsarbete och en för skiftgående arbete.
<img src="https://sae3ndp007.blob.core.windows.net/swe/9a4b6800-b00c-4746-a0cc-722f45bf7094.jpg">
Din roll
Hos oss får du arbeta med drift och övervakning av våra produktionsanläggningar för fjärrvärme, fjärrkyla och elproduktion. Du är med och delar ansvaret för den dagliga produktionsoptimeringen.
I rollen får du en mycket god anläggningskunskap om allt från kraftvärmeverk till mindre pannor ute på fjärrvärmenätet. Du kommer att arbeta med optimering och drift av våra produktionssystem samt med nominering av elproduktion.
För den skiftgående rollen arbetar du i par tillsammans med en kollega i skiftlag, medan du i dagtidsrollen arbetar mer självständigt, i nära samarbete med övrig verksamhet.
Utvecklingen går i rask takt framåt på Mölndal Energi då vi utökar våra anläggningar och ständigt förbättrar befintliga system.
Du kommer att ingå i vår beredskapsorganisation och rapporterar till driftchef.
Vem är du
Då vi jobbar i skiftlag om två personer är det viktigt att man är ansvarstagande, självgående och strukturerad. Du gillar att både övervaka, ronda och ta tag i problem som uppstår på ditt skift. Både teoretiskt och handgripligt. Vi tror att du kan hantera plötsliga störningar men också upptäcka dem innan de uppstår.
Du har troligen:
Driftutbildning från teknisk högskola eller motsvarande utbildning.
Erfarenhet av fjärrvärme/fjärrkyla eller liknande processer.
Erfarenhet av styrsystem som 800xA eller liknande.
God IT mognad och vana av digitala verktyg och arbetssätt.
Erfarenhet av fastbränsleeldning är meriterande.
B körkort.
Då vi är en säkerhetsklassad verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på slutkandidaten
Vad erbjuder vi dig
Hos oss får du arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbetet och din insats kommer att göra nytta varje dag - utan energi stannar Mölndal.
Mölndal Energi är en arbetsplats där vi drivs av att arbeta tillsammans, engagerat och effektivt. En nyckel till vår framgång är kompetenta och engagerade medarbetare som känner ansvar för sitt arbete. Du kommer till en vänlig och öppen kultur som uppmärksammar varandra och arbetar långsiktigt
Sök tjänsten i dag!
I den här rekryteringen samarbetar Mölndal Energi med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna Edemyr, 0727 - 30 52 46, anna.edemyr@jeffersonwells.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående, dock senast 9 augusti.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Mölndal Energi
Vår vision är att utveckla framtidens hållbara ekosystem för energi. Vi brinner för att Sverige ska nå miljömålen långt före 2045. Genom vår produktion av el och värme kan vi ersätta sämre alternativ och minska användningen av fossila bränslen i samhället i stort. Men vi tycker inte att det räcker - vi vill minska slöseriet med jordens resurser. Därför hjälper vi även våra kunder att dra ner på sin energianvändning, så att våra gemensamma klimatavtryck blir så små som möjligt.
Mölndal Energi erbjuder el, fjärrvärme, fjärrkyla och energitjänster till privatpersoner och företag. Vi har också elnätsverksamhet inom Mölndals tätort och Pixbo. Mölndal Energi är ISO-certifierade inom miljö, kvalité och arbetsmiljö. Vi omsätter cirka 1 miljard, har 70 000 kunder och cirka 140 medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
416 69 GOTHENBURG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mölndals stad Kontakt
Contact
Anna Edemyr anna.edemyr@jeffersonwells.se Jobbnummer
9988163