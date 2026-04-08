Kontrollingenjör tryck till Comply Group Stockholm
2026-04-08
Comply Group är utmanaren inom TIC. Ett helsvenskt kontrollorgan inom tryck. Vi tror att du lyckas bäst när arbetsplatsen är flexibel, rättvis och inspirerande - därför bygger vi tillsammans en kultur där utveckling, glädje och delaktighet är en självklar del av vardagen. Här får du utrymme att växa i din roll, både individuellt och tillsammans med teamet. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där alla kan nå sin fulla potential. Läs mer på www.complygroup.se.
Comply Group stärker sin närvaro i Stockholm, där vi idag har etablerade kunder och där flera aktörer uttryckt intresse av att samarbeta mer med oss. För att möta detta behov söker vi nu en kontrollingenjör/besiktningsingenjör som vill vara med och bygga vidare på området tillsammans med oss.Om tjänsten
Du arbetar nära kunderna med kontroll av tryckbärande anordningar, både nya och befintliga. Rollen passar dig som gillar att ta ansvar för dina uppdrag, skapa långsiktiga kundrelationer och bidra till att utveckla vår närvaro i Stockholm i en takt som känns hållbar.
Vi är öppna för flera upplägg:
Heltidsanställning
Deltid
Timanställning i startskedet
Konsultupplägg för dig med eget företag
Vem är du?
Du är van vid att ta ansvar för helheten, leda team och samarbeta med både kollegor, konsulter och kunder på ett ödmjukt sätt. Du vill inte bara förvalta, utan också bidra med nya idéer och vara en del av vår gemensamma resa framåt. Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten och proaktiv.
Har erfarenhet som kontrollingenjör eller motsvarande kompetens
Trivs i en kundnära och teknisk roll
Är proaktiv, noggrann och lösningsorienterad
Vill vara med och utveckla vår verksamhet i Stockholm
Gärna arbetar flexibelt i början, antingen som konsult/eget bolag eller på tim/deltid på väg mot heltid.
Vi erbjuder
Ett befintligt kundområde med god potential att utvecklas vidare.
Möjlighet att arbeta nära viktiga kunder och samarbetspartners.
Frihet, ansvar och stöd från erfarna kollegor.
En stabil grund att börja från.
Flexibilitet! Vi välkomnar både egenföretagare och dig som söker fast anställning.
Comply Group är ett litet snabbfotat företag med korta beslutsvägar. Hos Comply får du stor frihet och flexibilitet i din vardag och marknadens bästa ersättning.
I den här rekryteringen samarbetar Comply Group med ATICC Sweden AB. Kontakta Fredrik Morin, fredrik.morin@aticc.se
för mer information om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7506149-1933796". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aticc Sweden AB
(org.nr 559279-2922), https://careers.aticc.se
Sundbybergs torg 1 (visa karta
)
172 67 SUNDBYBERG Jobbnummer
9841494