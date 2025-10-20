Kontrollingenjör till Comply Group Norrköping, forma framtiden med oss!
Aticc Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Norrköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Norrköping
2025-10-20
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aticc Sweden AB i Norrköping
, Nynäshamn
, Västerås
, Upplands-Bro
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du redo att göra skillnad i ett innovativ bolag, som hjälper kunderna genom att vi utmanar branschen?
Comply Group är ett ackrediterat kontroll- och certifieringsföretag specialiserat på tryckbärande utrustning (t.ex. tryckkärl och rörsystem). Vi arbetar nära våra kunder, förstår deras behov och levererar skräddarsydda lösningar med lokalt engagemang. Hos oss får du inte bara ett jobb, utan en chans att bli delägare och påverka hur vi formar framtiden. Kolla in oss på www.complygroup.se!
Vad du kommer att göra
Som kontrollingenjör blir du en nyckelspelare i spännande projekt med kunder som en ledande vätskekyltillverkare (industriella ammoniakmaskiner), kraftvärmebolag, innovativt företag inom elproducerande maskiner och storskalig ståltillverkning i Oxelösund. Dina uppgifter inkluderar:
• Kontrollera och certifiera tryckbärande anordningar, både vid nytillverkning och av befintliga anordningar ute hos våra kunder.
• Planera och driva ditt arbete självständigt med stor flexibilitet i vardagen.
• Samarbeta med kunder och kollegor för att leverera högkvalitativa resultat.
• Göra kortare resor i Mälardalen och Stockholm för projekt hos kunder som entreprenörer inom fjärrvärme och leverantörer av bränslesystem till datacenter.
Vi erbjuder stöd från vårt engagerade team i södra Sverige och främst från kollegan i Norrköping och erbjuder givetvis möjlighet till upplärning, så att du snabbt kan växa in i rollen och sätta din egen prägel på arbetet.
Vem är du?
Vi söker dig som vill utmana gamla sätt att arbeta och vara med på en uppstarts resa. Vi välkomnar särskilt kvinnor och talanger med olika bakgrunder att söka! Du har:
• Erfarenhet av tryckbärande utrustning (minst 5 år är meriterande, men vi välkomnar även dig med kortare erfarenhet eller relevant utbildning och starkt driv).
• Tidigare befogenheter? Det är ett stort plus, men inget krav.
• En proaktiv och lösningsorienterad inställning, med förmåga att prioritera under högt tempo.
• Sociala färdigheter och vana att kommunicera med olika nivåer i en organisation.
• Gärna en ingenjörsutbildning (civil- eller högskoleingenjör), men ditt engagemang och din vilja att lära väger tyngst.
Du älskar att ta ansvar, samarbeta och leverera kvalitet , och du är redo att göra skillnad i en bransch där nytänkande är en bristvara.
Varför Comply Group?
• Gör skillnad från dag ett: Ta över en kvarts- eller halvtidstjänst från dag ett, med möjlighet att snabbt bygga upp en heltidstjänst baserat på din prestation.
• Spännande kunder: Arbeta med innovativa företag inom elproduktion, industriella giganter inom ståltillverkning och entreprenörer inom fjärrvärme och datacenter.
• Frihet och inflytande: Få flexibilitet, delägarskap och möjlighet att påverka hur vi arbetar lokalt.
• Stödjande miljö: Vi bygger en kultur där engagemang, mångfald och arbetsglädje står i centrum.
Placeringsort: Norrköpingstrakten, med flexibilitet för dig som bor i närområdet (t.ex. Linköping, Nyköping eller andra delar av Östergötland). Kortare resor i Mälardalen ingår i rollen.
Ansök nu!
Är du redo att ta nästa steg och utmana det etablerade med oss? Skicka din ansökan redan idag, vi går igenom ansökningar löpande. Vi uppmuntrar särskilt kvinnor och talanger att söka! Har du frågor? Kontakta vår rekryterare Fredrik Morin på fredrik.morin@aticc.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar alla kvalificerade sökande! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aticc Sweden AB
(org.nr 559279-2922) Kontakt
Fredrik Morin fredrik.morin@aticc.se 072-323 25 75 Jobbnummer
9565847