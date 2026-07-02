Kontrollingenjör sökes till BioInvent
Processbemanning Svenska AB / Civilingenjörsjobb / Lund Visa alla civilingenjörsjobb i Lund
2026-07-02
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BioInvent International AB is a clinical-stage biotech company that discovers and develops novel and first-in-class immuno-modulatory antibodies for cancer therapy, with drug candidates in ongoing clinical programs in Phase 1/2 trials for the treatment of hematological cancer and solid tumors. The Company's validated, proprietary F.I.R.S.TTM technology platform identifies both targets and the antibodies that bind to them, generating many promising new immune-modulatory candidates to fuel the Company's own clinical development pipeline and providing licensing and partnering opportunities.
The Company generates revenues from research collaborations and license agreements with multiple top-tier pharmaceutical companies, as well as from producing antibodies for third parties in the Company's fully integrated manufacturing unit. More information is available at www.bioinvent.com.
För BioInvents räkning söker Processbemanning nu en kandidat som vill arbeta i en högteknologisk och kvalitetsstyrd laboratoriemiljö där noggrannhet och kvalitet står i fokus.
Som kontrollingenjör på Bioinventes QC-avdelning blir du en viktig del av arbetet med att säkerställa att produktion och laboratorieverksamhet uppfyller högt ställda kvalitetskrav. Rollen erbjuder en varierad vardag med både praktiskt laboratoriearbete och miljöövervakning i en GMP-styrd verksamhet, där du bidrar till att upprätthålla en säker och kontrollerad produktionsmiljö.
Start: enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid 08.00-16.30
Placering: LundPubliceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Utföra miljömonitorering i produktionsanläggningar med renhetsklass C och D.
Genomföra luft-, yt-, partikel- och vattenprovtagning enligt fastställda provtagningsscheman och produktionsplanering.
Utföra provtagning i LAF-enheter samt kontroll av trycksensorer.
Dokumentera och följa upp mätresultat i trenddiagram (Excel).
Beställa hämtning och leverans samt byta kärl med flytande kväve till kryofrysar.
Kontrollera laboratorieutrustning och säkerställa att den fungerar enligt gällande rutiner.
Ansvara för påfyllning och tömning av servicediskmaskin.
Hantera plast- och kartongavfall från laboratoriet.
Vid behov utföra ytterligare laboratorieuppgifter, såsom avläsning av kontrollplattor, bioburdenanalys av renvatten och growth promotion-kontroll av agarplattor.Kvalifikationer
Förmåga att följa detaljerade instruktioner
Förmåga att planera, samordna och följa upp flera aktiviteter parallellt
Svenska och engelska i både tal och skrift
God förmåga att dokumentera noggrant, både manuellt och digitalt
Meriterande:
Livsmedels- eller läkemedelsteknisk yrkeshögskola
Erfarenhet av livsmedels- eller läkemedelsindustrin
GMP-vana
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med kontor i Göteborg och huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne och Västra Götaland. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8006728-2082454". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9989404