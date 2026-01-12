Kontrollberedare
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en kontrollberedare som stärker ett team som arbetar med både nybyggnads- och moderniseringsprojekt av farkoster. Du blir en viktig länk mellan konstruktion och produktion vid utveckling och integration av nya tekniska lösningar, med fokus på kvalitetssäkring och korrekt kontrolldokumentation under produktionsfasen.
ArbetsuppgifterSamarbeta med konstruktion och produktion för att säkerställa ett effektivt genomförande av nya tekniska lösningar.
Kvalitetssäkra underlag inför och under produktion.
Säkerställa att kontrolldokumentation tas fram och genomförs korrekt under produktionsfasen.
Bidra till struktur och spårbarhet i arbetssätt kopplat till kontroll och dokumentation.
KravErfarenhet inom beredning, svets, OFP-arbete eller motsvarande utbildning
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeIWS eller liknande utbildning
Erfarenhet av WeldeyeSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
Detta är ett heltidsjobb.
Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
