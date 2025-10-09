Kontrollant X-Verkstaden GKN Aerospace
2025-10-09
Varje gång du flyger, nästan var som helst i världen, är det troligt att GKN Aerospace hjälper dig på vägen. Vår
teknologi och våra komponenter används i 90% av världens flygplan, i allt från små och stora passagerarflygplan,
affärsjets samt i världens mest avancerade stridsflygplan. Vi designar och tillverkar även innovativa komponenter till
rymdsystem. Vi utvecklas ständigt, banar väg för ny teknik och utmanar oss själva för att bli bättre i allt vi gör.
Vi söker drivna och passionerade medarbetare som vill göra en skillnad! Var med och påverka den hållbara
omvandlingen av flygindustrin och hitta en plats där din karriär tar fart i en värld av enorma möjligheter att lära och
utvecklas.
Tjänstebeskrivning
Vi söker nu en engagerad kontrollant till Legacy i X-verkstaden.
Här arbetar vi med produkter som CRF, PW4000, V2500, GP7000 och tillhörande komponenter.
Rollen innebär ett nära samarbete med tekniker, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och
kommunikation.
Tjänsten är för närvarande på dagtid, men andra skiftformer kan bli aktuella framöver. Inom
avdelningen arbetar vi även med gradning, montering och gom.
Som kontrollant ansvarar du för att:
• Säkerställa hög kvalitet på våra leveranser
• Bidra till att produktionen håller planerad takt och levererar enligt löften
• Delta aktivt i det kontinuerliga förbättringsarbetet
• Arbeta enligt företagets säkerhetsföreskrifterKvalifikationer
• Vilja att lära dig nya saker och är lösningsorienterad
• God samarbetsförmåga och förmåga att bygga nätverk
• En strukturerad och organiserad arbetsstil
• Verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet som kontrollant är meriterande
Vi söker dig som är kommunikativ, serviceinriktad och lagspelare. Du bidrar med en öppen och
positiv inställning som stärker gruppens trivsel och samarbete.
Som person är du ansvarstagande, nyfiken och engagerad, med vilja att lära och utvecklas. Du
trivs i en miljö där Lean-arbete och ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa ansvarig rekryteringskonsult Nathalie Stenman Nyberg tel 0707-858413. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
