Kontrollant inom mekanik
Ab Ramax Mekaniska Verkstad / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ale Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Ale
2026-06-16
, Alingsås
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Kontrollant sökes till Ramax Mekaniska Verkstad!
Vill du arbeta i en modern mekaniska verkstad där kvalitet, noggrannhet och precision står i fokus? Nu söker vi efter ytterligare en person som förstärker vår kontrollavdelning, och säkerställer att produkterna håller den kvalité våra kunder efterfrågar.Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Ramax Mekaniska är specialiserade på tillverkning av avancerade detaljer från prototyp till serieproduktion inom både fräsning och svarvning.Om tjänsten
Som kontrollant hos oss ansvarar du för att kontrollera noggrant tillverkade detaljer producerade i både fräs och svarv. Arbetet innebär mätning, dokumentation och kvalitetssäkring enligt ritning och specifikationer. Du har en viktig roll i att säkerställa att våra produkter håller den höga standard som våra kunder förväntar sig.
Vi söker dig som
Har god datorvana och erfarenhet av dokumentation.
Är Strukturerad och noggrann.
Van att arbeta metodiskt
Kan läsa och förstå ritningar
Vi erbjuder en utvecklande roll i ett stabilt och växande företag där du får vara med och bidra till vår fortsatta utveckling. Det finns goda möjligheter att få utvecklas inom både kvalitet och mätteknik för rätt person.
Annons tjänsten kan tillsättas fotlöpande
Låter tjänsten som något för dig? Skicka in din ansökan redan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: rickard@ramax.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ab Ramax Mekaniska Verkstad
(org.nr 556560-1647), http://www.ramax.se
Rödjans Väg 3 (visa karta
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449 34 NÖDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9965751