Kontrollant/CMM Till GKN Aerospace
2026-04-27
Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Varje gång du flyger, nästan var som helst i världen, är det troligt att GKN Aerospace hjälper dig på vägen. Vår
teknologi och våra komponenter används i 90% av världens flygplan, i allt från små och stora passagerarflygplan,
affärsjets samt i världens mest avancerade stridsflygplan. Vi designar och tillverkar även innovativa komponenter till
rymdsystem. Vi utvecklas ständigt, banar väg för ny teknik och utmanar oss själva för att bli bättre i allt vi gör.
Vi söker drivna och passionerade medarbetare som vill göra en skillnad! Var med och påverka den hållbara
omvandlingen av flygindustrin och hitta en plats där din karriär tar fart i en värld av enorma möjligheter att lära och
utvecklas.
Tjänstebeskrivning
Vi i Structurer VF IMC avd 9477 i X-verkstaden behöver utöka teamet med ytterligare
medarbetare. I arbetsuppgiften ingår förutom kontroll även att vara operatör i CMM utrustningen
som finns i värdeflödet, även gradning och montering kommer att ingå i arbetsuppgiften.
Vi söker därför en engagerad, flexibel medarbetare med rätt kompetens och personlighet som
passar bra in i teamet, då vi lägger mycket stor vikt på teamkänslan.
Skiftformen är GKN-skift.
Avdelningen jobbar med gradning, montering och kontroll av PW1100 IMC 30K
Inom området har vi även tätt samarbete med produktionsteknik.Kvalifikationer
Du behöver vara kommunikativ, serviceinriktad och genom en öppen och positiv inställning bidra
till att alla i gruppen trivs. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra då vi jobbar i
team kring produkterna.
Som person är du ansvarstagande i din yrkesroll där säkerhet, kvalitet, leverans och utveckling är
ledorden för dig i det dagliga arbetet.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från maskinbearbetning/gradning/kontroll eller andra
liknande arbetsuppgifter.
Vi har LEAN som en naturlig del av arbetet där du förväntas vara en engagerad person som aktivt
deltar i vårt förbättringsarbete med tankar och idéer, samt tar ansvar för tilldelade aktiviteter och
får dessa införda och avslutade.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa Rekryteringskonsult Nathalie Stenman Nyberg tel 0707858413. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Torggatan 5
)
461 34 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
GKN Aerospace Sweden AB Kontakt
Nathalie Stenman Nyberg 0707-858413 Jobbnummer
9878355