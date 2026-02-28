Kontrollansvarig (KA) - ROT-projekt inom skolfastigheter
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en kontrollansvarig (KA) till ett större renoveringsprojekt inom kommunal skolmiljö. Renoveringen genomförs i etapper och du följer processen genom samtliga etapper, med ett särskilt fokus på att säkerställa att krav enligt PBL efterlevs och att kontrollplaner tas fram och följs. Du blir en viktig part i samverkan med projektorganisation, entreprenörer, konsulter samt bygglovsfunktion.
Arbetssättet är hybrid (på plats/på distans).
ArbetsuppgifterKalla till KA-möten samt ansvara för protokollföring.
Upprätta erforderliga kontrollplaner enligt PBL och säkerställa efterlevnad.
Stötta och bidra i dialog med bygglov och kontrollanter.
Föra anteckningar vid möten med konsulter, entreprenörer och bygglovshandläggare.
Genomföra platsbesök och skriva rapporter.
Hantera administrativ kontakt med bygglovsenhet.
KravCertifiering/behörighet: Kontrollansvarig behörighet K.
God erfarenhet av att leda komplexa ROT-projekt och att ansvara för en större projekteringsorganisation.
Förmåga att upprätta och driva kontrollplaner samt dokumentation enligt PBL.
MeriterandeTidigare erfarenhet av aktuellt område och omkringliggande fastigheter/verksamheter.
Erfarenhet från liknande uppdrag inom skol- eller kommunala fastigheter.
