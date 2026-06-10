KontrollanläggningsingenjörSyd VattenfallEldistribution
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Katrineholm Visa alla elektronikjobb i Katrineholm
2026-06-10
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Som medarbetare hos oss bidrar du varje dag till att samhället fungerar och till en säker elförsörjning för kommande generationer. Tillsammans bygger vi framtidens elnät och möjliggör omställningen till ett hållbart samhälle. Läs mer om hur det är att arbeta här
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad både för samhället och energiomställningen? Hos oss är du en del av en samhällsviktig verksamhet med spännande projekt, teknik i framkant och kollegor som värdesätter varandra.
Nu söker vi flera erfarna Kontrollanläggningsingenjörer som vill vara med och bygga upp framtidens underhållsverksamhet!
Vi står inför en av Vattenfall Eldistributions största satsningar någonsin – en historisk kraftsamling för att bygga en starkare, mer motståndskraftig och helt egen förmåga inom underhåll, felsökning och reparation. I en tid när omvärlden ställer allt högre krav på robusthet och uthållighet tar vi avgörande steg för att säkra ett elnät som klarar svåra förhållanden och levererar när det behövs som mest.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Som kontrollanläggningsingenjör blir du en del av vår teknikavdelning, en kompetensdriven del av Vattenfall Eldistribution med cirka 50 ingenjörer runt om i landet. Rollen innebär stort fokus på säkerhet, kvalitet, framdrift och engagemang. Säkerheten är ledstjärnan i allt vi gör, i en riskfylld miljö tar vi hand om varandra och skapar trygghet tillsammans.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Underhållsprovning
Idrifttagning, konfigurering och provning av kontrollanläggningar
Felsökning och reläomställningar
Arbete med fjärrkontroller och övrig stationsutrustning
Mindre konstruktionsanpassningar i samband med idrifttagningar
Dagsresor ingår som en naturlig del av tjänsten men även resor med övernattning kan förekomma. Beredskapstjänstgöring kan ingå som en naturlig del av uppdraget.
Kravspecifikation
Vårt arbetssätt präglas av frihet under ansvar och som person drivs du därför av att ta dig an utmaningar, lösa problem och nå uppsatta mål. Eftersom du kommer ha kontakt med både interna och externa kontakter söker vi dig som är serviceorienterad och tycker om att arbeta både på egen hand och i nära samarbete med kollegor. Du är strukturerad, noggrann och tar ansvar för både kvalitet och säkerhet i ditt arbete.
Utöver dina personliga egenskaper ser vi gärna att du har:
En eftergymnasial elkraftsutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom elkraft
Flera års erfarenhet av arbete med kontrollanläggningar/provning inom spänningsintervallet 0,4-400kV
God kunskap om elkraftanläggningar
God datorvana
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
Arbetat på spänningsnivåer över 130 kV
Erfarenhet av IEC 61850
Erfarenhet av att självständigt utföra konstruktionsanpassningar
Konstruktion av mindre projekt, enstaka apparatbyten, kontrollutrustning, reläskydd eller motsvarande
Erfarenhet AutoCad Elmaster
Ytterligare information
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande arbetsmiljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner - Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Trollhättan, Åmål, Borås, Göteborg, Skövde, Motala, Linköping, Kimstad, Sköldinge, Nyköping, Södertälje eller Sollentuna med omnejd. Hemstationering kan komma att bli aktuellt.
Kontaktpersoner
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Anders Palenbring, anders.palenbring@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Johanna Sperling, johanna.sperling@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti 2026! Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vi arbetar med löpande urval. Under semesterperioden kan det dock ta lite längre tid innan du får återkoppling på din ansökan eller svar på dina frågor – vi tackar för ditt tålamod.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
Sköldinge (visa karta
)
641 64 SKÖLDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sköldinge Jobbnummer
9957851