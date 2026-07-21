Kontrollanläggningsingenjör inom järnväg
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Finspång Visa alla elektronikjobb i Finspång
2026-07-21
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, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
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Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi kontrollanläggningsingenjörer med erfarenhet från järnväg/bandrift som vill bli en del av vårt kompetenta teknikteam! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Som kontrollanläggningsingenjör arbetar du nära driften av kritiska anläggningar inom järnväg och elkraft. Inom affärsområde Teknik blir du en del av ett kompetensnätverk med cirka 190 ingenjörer över hela landet. Här får du möjlighet att utvecklas, dela kunskap och arbeta med teknik i framkant.
I rollen får du arbeta med anläggningar från 0,4 kV upp till 400 kV, med särskilt fokus på bandrift. Resor ingår som en naturlig del av tjänsten, främst över dagen men med vissa övernattningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Felsökning och justering av relä- och kontrollutrustning
Provning och verifiering av kontrollanläggningar
Arbete med fjärrkontrollsystem och stationsutrustning
Idrifttagning och konfigurering av anläggningar
Mindre konstruktionsanpassningar i samband med idrifttagningar
Kravspecifikation
Vi söker dig som vill bidra till säkra och tillförlitliga system. Du trivs med att lösa problem och tekniska utmaningar, arbeta strukturerat samt samarbeta med kollegor och kunder.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
Eftergymnasial utbildning inom elkraft
Erfarenhet av arbete med elkraftanläggningar
Erfarenhet av arbete med kontrollanläggningar och/eller provning
Erfarenhet från järnväg eller bandrift
God datorvana
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av IEC 61850
Erfarenhet av att självständigt genomföra konstruktionsanpassningar
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett hållbart liv.
Placeringsort: Norrköping, Finspång eller Linköping.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Suzanna Ekstedt, suzanna.ekstedt@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Lea Skånberg, lea.skanberg@vattenfall.com
. Under semestertider kan svar på frågor dröja, men vi återkommer så snart vi har möjlighet.
Fackliga representanter är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Johan Larsson (SEKO) och Christel Karlsson (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Urval sker efter sista ansökningsdag.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
612 01 FINSPÅNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Finspång - Vattenfall Jobbnummer
10008472