Kontraktsuppföljare järnväg Eskilstuna
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Eskilstuna Visa alla byggjobb i Eskilstuna
2026-07-08
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Vi söker en Kontraktsuppföljare järnväg till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Eskilstuna.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdragskonsult byggledare projektering och produktion för totalentreprenad Kolbäck - ding-tuna, Eskiltuna C, Rekarne mötesstation och Folkesta kombiterminal.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
• Utföra arbetsuppgifter självständigt.
• Följa upp samrådsunderlag, granskningshandling och fullständig järnvsägsplan.
• Medverka vid framtagande av bygghandling och förfrågningsunderlag.
• Kontrollera byggbarhet, produktionsmetoder, kapaciteter, kontrollprogram/planer
• samt osäkerheter.
• Granska arbetsberedning inför arbetsstart av ny byggdel så att fel och brister samt kri-
tiska moment beträffande tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet och risk tidigt upptäcks.
• Kontinuerligt följa upp entreprenörens framdrift och efterlevnad gentemot gällande
• Kontraktskrav avseende kvalitet, miljö, arbetsmiljö.
• Medverka vid syner och besiktningar.
• Följa upp att besiktningsanmärkningar åtgärdas av E.
• Kontrollera att kvalitetsdokumentation från E levereras enligt krav i handlingen
• Verifiera entreprenörens kostnader och dagböcker
• Kontrollera underrättelser och ÄTA-arbeten och verifiera underlag.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av arbete med Trafikverkets process för överlämning av projekt till driftskede/underhåll inklusive leverans av handlingar till förvaltande system.
Genomgått Trafikverksskolans utbildning "Planläggning av vägar och järnvägar – process och samråd" inom det senaste året räknat från sista anbudsdag.
(5) års erfaren-het från entreprenadsidan inom järnväg.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8038224-2092527". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Eskilstuna Centrum (visa karta
)
632 18 ESKILSTUNA Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9997011