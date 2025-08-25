Kontorsvärd till Stockholm
Är du en riktig glädjespridare som brinner för service? Nu söker vi på Coor en kontorsvärd till vår händelserika arbetsplats i centrala Stockholm där du blir navet bland kunder och besökare. Välkommen till oss - på Coor är du skillnaden!
Vilka är vi?
På Coor är arbetsglädje en grundpelare i vårt arbete. Här blir du en del av ett varmt, prestigelöst och inkluderande företag som ger våra medarbetare stort eget ansvar. Vi är fokuserade på innovation och för att uppnå det har vi en utvecklingsinriktad kultur som ger dig möjlighet till att växa i karriären.
Vad kommer du att få göra?
Välkommen till en fantastisk möjlighet hos oss på Coor! Din arbetsplats blir hos vår kunds kontor som är belägen på Östermalm. Här spelar du en nyckelroll som ansiktet utåt där du skapar positiva upplevelser för både kunder och besökare genom ditt engagemang och din professionalism. Rollen erbjuder en perfekt balans mellan självständighet och teamwork, med variation och glädje i arbetsdagarna samt chansen att göra verklig skillnad på riktigt. Tillsammans med Coor blir du en del av en framåtblickande och engagerande kultur - och vi ser fram emot att ha just dig med på resan.
Exempel på arbetsuppgifter är bland annat:
- Vara Coors ansikte utåt
- Planera och förbereda lokaler inför möten och konferenser, inklusive möblering och teknik.
- Utföra kontorsservice såsom posthantering, och tillsyn av kontorsutrustning.
- Ansvara för kaffemaskiner, cateringbeställningar och uppdukning
- Följ upp och hantera felanmälningar i Coors ärendehanteringssytem
- Bygga relationer med leverantörer och kunder samt bidra till merförsäljning.
- Samarbeta med kollegor och bidra till ständiga förbättringar för kunden och verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som med hjärtat på rätta stället vill göra skillnad. Du är en lagspelare som skapar trygghet, sprider glädje och bidrar till ett respektfullt arbetsklimat där alla känner sig välkomna. Med din omtanke och din känsla för service gör du det lilla extra för att sätta både kunder och kollegor i centrum. Du ser alltid möjligheter och vill utvecklas tillsammans med oss, med målet att göra arbetsplatsen och våra leveranser ännu bättre. Kort sagt, du är någon som gör varje dag lite bättre för alla omkring dig.
- Du har mycket goda kunskaper i skrift och tal i svenska
- Tidigare erfarenhet av serviceyrke inom t.ex. hotell, restaurang eller reception är meriterande
- God system- och datavana där du med enkelhet behärskar Officepaketet.
- Vi ser att du tycker om att ingen dag är sig lik och gillar flexibilitet och att pritoritera
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
- Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurser
Övrig information och kontaktuppgifter
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid (100%) med provanställning med tillsättning 1 oktober 2025
Placering: Stockholm/Östermalm
Arbetstid: Kontorstider
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot din ansökan via vår annons. Vid frågor, kontakta rekryterande chef Jenny Svelander Chalmers, jenny.svelanderchalmers@coor.com
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och utför bakgrundskontroller på all vår personal vid anställning.
Vi ser fram emot din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och är stöttande. Hos oss jobbar människor med olika personlighet, bakgrund och talang tillsammans. Vi blir starkare, har roligare och ger mer värde till våra kunder när vi blir inkluderade och litade på. Vi ser det varje dag.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fulla av glädje, för våra kunder och oss själva. Vårt sätt att lyckas med det och de komplexa utmaningar vi står inför varje dag är att ha ambition att se längre än våra konkreta arbetsuppgifter. Det är antagligen därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
