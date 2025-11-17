Kontorsvärd till konsultuppdrag
Jurek Recruitment & Consulting AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2025-11-17
Till vår kund på bästa adress mitt i Göteborg söker vi nu dig som vill axla rollen som kontorsvärd - dessutom på ett utav stans finaste kontor. Detta är den perfekta rollen för dig som brinner för service och alltid är mån om att göra det lilla extra! Detta är ett konsultuppdrag på cirka 2 månader med start i slutet av december som sträcker sig 20 februari 2026.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
I den här rollen tar du hand om de dagliga rutinerna som gör kontoret trivsamt och fungerande. Du ser till att våra kök och pentryn alltid är rena och i ordning - plocka i och ur diskmaskiner, hålla rent i micro och kyl samt tar hand om återkommande påfyllning.
Du ansvarar för att beställa och ta emot frukt, kaffe och andra basvaror, och du ser till att det alltid finns fika och kaffe redo på morgonen. Du håller även koll på lager och fyller på i kylar, frys och förråd. Du hjälper till att hålla ordning i kundens gemensamma utrymmen genom att se till att det är fräscht och påfyllt med det som behövs. Arbetstiderna är förlagda mellan 08:30-16.
Kort sagt: du skapar en välkomnande och välfungerande miljö genom att ta hand om de viktigaste vardagssysslorna på kontoret!
Vem söker vi till denna roll?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med service och troligtvis har du haft en liknande roll tidigare. Du är positiv, social och trivs i en roll med högt arbetstempo där ingen dag är den andra lik! Du är ansvarstagande och har förmåga att se vad som behöver prioriteras för stunden och vidare så har du en god förmåga att ta egna initiativ och trivs med att arbeta såväl i team som självständigt.Så ansöker du
Tjänsten är ett konsultuppdrag på 2 månader med start i slutet av decemer till 20 februari - under denna tid kommer du att vara anställd hos Jurek Recruitment & Consulting men arbeta hos vår trevliga kund. Då urvalsprocessen och intervjuer sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se.
Vid frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Julia Järvholm på julia.jarvholm@jurek.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Julia Järvholm Jobbnummer
9608968