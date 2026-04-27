Kontorsvaktmästare till Kontorsservice
2026-04-27
Din arbetsplats
Kontorsservice är kommunhusens centrala vaktmästarfunktion. De fyra personerna på enheten arbetar nära varandra för att ge service till kommunhusens medarbetare i form av posthantering, kopiering, möbelflyttar och liknande. Nu söker vi en vikarie då en av våra medarbetare går på föräldraledighet. Vi ser gärna att du har möjlighet att tillträda tjänsten med kort varsel.
Ditt uppdrag
Som vaktmästare hos oss varierar arbetsdagen och du får ta dig an många olika typer av praktiska uppgifter. Nedan följer några exempel på vanligt förekommande arbetsmoment:
• Uppsättning av White Board
• Hantering av passertagg- & nyckelbeställningar
• Byte av låscylinder
• Möblering av konferensrum
• Planering och genomförandet av möbelflyttar
• Byte av lampor och lysrör
• Tryck av affischer, flyers, foldrar, mm
• Systematiskt brandskyddsarbete
• Posthantering (inklusive körning till olika verksamheter inom kommunen)
• Smärre reparationer och montering
• Inköp av material
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som har:
• minst 2 års arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• god datorvana och goda kunskaper i Office-paketet (MS Word, MS Excel, mm)
• goda kunskaper i svenska, och uttrycker dig väl i både tal och skrift
• B-körkort
I rollen krävs att du kan hantera fysiskt krävande moment såsom t.ex bära och flytta möbler.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Utdrag ur misstankeregistret kan även bli aktuellt utifrån tjänst.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som förstår vikten av lagkänsla och samarbete i en liten arbetsgrupp, men som också kan arbeta självständigt och ta initiativ utan att invänta arbetsledning. Du är strukturerad, har sinne för ordning och reda och kan prioritera dina arbetsuppgifter för att arbeta effektivt även när tempot är högt.
Du har lätt för att samarbeta, är lyhörd och medveten om hur du kommunicerar, samtidigt som du alltid sätter service och kundens behov i fokus. Med en positiv inställning och flexibilitet anpassar du dig till ändrade förutsättningar och trivs med att ha flera bollar i luften. Du uppskattar ett arbete där förbättringar och förändringar är en naturlig del av vardagen, och du behåller din motivation även när du möter utmaningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och gruppens sammansättning av olika kompetenser.
Vad vi erbjuder dig
Som anställd i Härryda kommun får du ett generöst friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år för att främja din hälsa och motion. Efter 180 dagars anställning har du rätt till föräldrapenningstillägg. Du har 25 semesterdagar som ökar med åldern, och du får tillgång till våra trevliga kultur- och idrottsföreningar samt en konstförening. Du kan även köpa en miljöbil med förmånliga villkor och har möjlighet att löneväxla för extra pensionssparande. Dessutom kan du njuta av en härlig frukostbuffé mot ett litet löneavdrag.
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322008". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1
)
435 80 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Vision
Jennie Andersson vision@harryda.se 031 724 63 42
9878393