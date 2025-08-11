Kontorsvaktmästare/receptionist till myndighet
Vi söker dig som vill arbeta i en varierad och serviceinriktad roll som vaktmästare. Du kommer att vara en viktig del av det dagliga arbetet med att skapa en fungerande och trivsam kontorsmiljö - för både medarbetare och besökare. Är detta rollen för dig?Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en vaktmästare till vår kund, en stor myndighet med huvudkontor centralt i Stockholm. Som vaktmästare kommer du att arbeta brett med kontorsservice och internservice. Rollen är bred och omväxlande - ena dagen arbetar du i receptionen med att ta emot besökare, nästa dag kanske du ställer i ordning möbler inför ett möte.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Hantering av post, paket och varuleveranser
Möblering och praktiskt stöd vid flyttar inom kontoret (tunga lyft kan förekomma, men det är sällan)
Iordningställande av lokaler och utrustning inför möten och konferenser
Beställning av fika samt enklare servering och kaffekokning
Dagliga kontrollrundor i fastigheten, inklusive påfyllning av kontorsmaterial, hantering av skrivare samt diskhantering
Ge information och service till medarbetare och externa kontakter via telefon och e-post
Ta emot och välkomna besökare
Vara behjälplig i myndighetens interna servicebehov, exempelvis bokningar, kopiering och enklare inköp
Arbete i telefonväxeln: koppla samtal, hantera anknytningar samt förmedla inkommande och utgående samtal
Dina egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad, praktiskt lagd och trivs med varierande arbetsuppgifter. Eftersom det alltid anpassas efter verksamhetens och medborgarnas behov behövs det ofta omprioriteras och tänkas om - därför är det viktigt att du är flexibel, lösningsorienterad och inte rädd för att ta egna initiativ. Du behöver inte ha erfarenhet av alla praktiska moment - viljan att lära och att försöka är viktigare än att kunna allt från början. Du har ett positivt bemötande, gillar att samarbeta och tar ansvar för att arbetet blir gjort på ett noggrant och tillförlitligt sätt.
Låter detta som en beskrivning av dig? Då tycker vi att du ska skicka in din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Minst gymnasieutbildning
1 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Grundkunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skriftTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 3 månader. Start september.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35334 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
