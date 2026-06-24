Kontorssupport Kristianstad 50%
Sodexo AB / Receptionistjobb / Kristianstad Visa alla receptionistjobb i Kristianstad
2026-06-24
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Vill du vara en del av något större? Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!
Vi söker nu en serviceinriktad och engagerad medarbetare till vårt uppdrag i Kristianstad. I rollen som kontorssupport blir du en viktig del av kundens dagliga verksamhet. Du ansvarar för att skapa en professionell, välkomnande och välfungerande arbetsplats för både medarbetare och besökare.
Tjänsten är varierande och kombinerar arbete inom reception, kontorsservice och konferens-/cateringservice. Du blir en naturlig kontaktpunkt på kontoret och bidrar till att skapa en positiv upplevelse genom hög service, struktur och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att bestå av:
Ta emot och registrera besökare samt vara företagets ansikte utåt
Hantera förfrågningar och beställningar per telefon, över disk och e-mail
Planera, förbereda och servera catering vid möten och konferenser
Ansvara för bokning och iordningställande av konferensrum
Hantera beställningar av kaffe, frukt och övriga förbrukningsvaror
Granska och administrera fakturor
Kvalifikationer/Krav:
Erfarenhet av att arbeta inom service såsom reception och/eller kontorsservice
Uttrycka dig väl i svenska och engelska i tal och skrift
Goda kunskaper i OfficepaketetPubliceringsdatum2026-06-24Dina personliga egenskaper
Du ska vara social och trivas med att vara en knytpunkt för de anställda
Du ska ha ett genuint intresse för helhetslösningen kring service/möten
Du ska känna det utvecklande att få lösa dagliga problem på egen hand och ständigt vilja göra varje dag bättre för de anställda påkontoret och externa gäster
Du har förmågan att lyssna, kommunicera och förstå kundens behov
Du delar våra värderingar
Anställningsform och arbetstider:
Tillsvidareanställning om 50%, måndag - fredag, dagtid.
Har du frågor kontakta Robert Norekvist; robert.norekvist@sodexo.com
. OBS! Inga ansökningar via mail.
Din ansökan vill vi ha senast den 2026-07-31. Intervjuer sker löpande, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), https://se.sodexo.com/
291 31 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Sodexo Jobbnummer
9977373