Kontorskoordinator till statlig myndighet i Göteborg
OIO Väst AB / Administratörsjobb / Göteborg
2026-04-22
Vill du ha en central roll i att skapa struktur och trivsel på en arbetsplats? Vi söker nu en kontorskoordinator till ett uppdrag hos en statlig myndighet i Göteborg. Här får du möjlighet att arbeta i en viktig servicefunktion där du säkerställer att den dagliga verksamheten på kontoret flyter på smidigt.
I rollen kombinerar du praktiska uppgifter med administrativa moment och har många kontaktytor internt. Du ansvarar för att kontorsmiljön fungerar effektivt och att medarbetarna får det stöd de behöver i sin vardag.
Om tjänstenNedan följer exempel på dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera gemensamma servicefunktioner, såsom servicebrevlåda och interna beställningar
Utföra löpande kontorsservice och praktiska uppgifter i lokalerna
Arbeta administrativt i digitala system, exempelvis vid beställningar och uppföljning
Säkerställa att kaffeautomater och köksutrustning är påfyllda och fungerar som de ska
Planera och beställa konferensfika samt hantera enklare kafeteriaverksamhet
Ta emot, registrera och distribuera post och leveranser
Vi söker dig somHar gymnasieexamen
Har minst 6 månaders erfarenhet från en liknande roll, exempelvis som office manager/ kontorskoordinator
Har minst 4 månaders erfarenhet av servicearbete inom beredskapsmyndighet
Har arbetat i inköpssystem, gärna Visma Proceedo
Har grundläggande kunskaper i MS Office
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
För att trivas i rollen är du serviceinriktad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta med andra, men är också självgående och tar initiativ när det behövs. Du uppskattar variation i arbetet och bidrar aktivt till en positiv och välorganiserad arbetsmiljö.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag där du blir anställd hos oss på OIO. Uppdraget startar den 10 augusti 2026 och löper till och med den 31 december 2026, med möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid
Start: 10 augusti 2026
Placering: Göteborg
Kontaktperson: Linn Lindgren
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
