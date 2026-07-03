Kontorskoordinator till Järfälla
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Järfälla Visa alla administratörsjobb i Järfälla
2026-07-03
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, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vill du ha en central roll där du får vara navet i verksamheten och bidra till att vardagen fungerar smidigt och effektivt? Nu finns möjligheten att ta dig an en bred och varierad roll som Kontorskoordinator i en dynamisk och innovativ miljö i Järfälla. Här får du arbeta nära både medarbetare och verksamhet och vara en viktig nyckelperson i att skapa struktur, service och trivsel – i en roll där ingen dag är den andra lik.
Rollen som Kontorskoordinator
Som Kontorskoordinator har du en bred och viktig funktion där du ansvarar för att kontoret fungerar effektivt och att medarbetarna får rätt stöd i sin vardag. Du arbetar proaktivt och är en naturlig kontaktpunkt för frågor, initiativ och förbättringar. Det är en roll för dig som trivs med att ha många bollar i luften, gillar att lösa problem och uppskattar en vardag där du får kombinera administration med service och koordinering.
Exempel på arbetsuppgifter
Förbereda arbetsplatser, utrustning och behörigheter för nyanställda
Hantera kontorsmaterial och inventera IT-utrustning
Uppdatera dokumentation och organisationsinformation
Koordinera möten och boka konferensrum
Säkerställa att mötesmiljöer fungerar och är redo vid behov
Administrera behörigheter till lokaler och system
Stötta medarbetare i praktiska frågor och lösningar
Bidra till att utveckla och förbättra administrativa processer och rutiner
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som trivs i en varierad roll med många kontaktytor och som har en naturlig känsla för service och struktur.
Erfarenhet av administrativt arbete eller annan koordinerande roll
God förmåga att prioritera och hantera flera uppgifter parallellt
Van att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God systemvana och intresse för IT-relaterade frågor
Erfarenhet av att ge service och stöd till medarbetare i en verksamhet
Som person är du flexibel, lösningsorienterad och trivs med att hjälpa andra. Du är strukturerad, initiativtagande och tycker om att skapa ordning och effektivitet i din omgivning.
Du erbjuds
Du erbjuds en varierad och utvecklande roll i en spännande miljö där du får arbeta brett och skaffa dig en god inblick i verksamheten. Rollen innebär många kontaktytor och ett socialt arbetssätt, där din insats har stor betydelse för den dagliga verksamheten och bidrar till att skapa en välfungerande och trivsam arbetsmiljö.
Bra att veta
Tjänsten är placerad hos kund i Järfälla och avser ett konsultuppdrag på heltid under en period om 12 månader. Start för uppdraget är planerad till början av september.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet – för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8019412-2086147". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Biblioteksgatan 11 (visa karta
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111 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9992484