Kontorskoordinator på deltid för start omgående
2026-02-23
Studerar du och vill kombinera det med ett givande extrajobb? Vill du ha en roll där du är den självklara kontaktpunkten på kontoret och ser till att vardagen fungerar för både medarbetare och besökare? Här får du en bred och omväxlande tjänst med mycket ansvar och daglig kontakt med både interna och externa parter.
Det här är ett konsultuppdrag på deltid där du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos vår kund.
Det här är en annons där namnet på företaget inte framgår men du kommer få reda på mer vid inledande telefonsamtal. Dina arbetsuppgifter
Som kontorskoordinator är du primär kontaktperson på plats och ansvarar för att kontoret fungerar som det ska. Du ser till att miljön är trivsam och välorganiserad och driver frågor kopplade till service, logistik och interna rutiner. Rollen är bred och innehåller såväl dagliga driftsuppgifter som kontakt med leverantörer, viss administration och koordinering.
Du hanterar in- och utgående post, administrerar passerkort och stöttar nyanställda med mobiltelefoner, SIM-kort och andra beställningar. Du bokar möten vid behov, hjälper till med ad hoc-ärenden som blom- och fikabeställningar och arbetar i kundens interna system. I rollen ingår även viss fakturahantering, ansvar för kundens bilpool samt rapportering kopplat till kontorsdrift.
Sammanfattning av arbetsuppgifter:
Vara primär onsite-kontakt och ta ägarskap för kontorsmiljön
Hantera post, passerkort, mobiltelefoner och beställningar vid onboarding/offboarding
Ha kontakt med leverantörer samt hantera enklare fakturor
Administrera bilpoolen och hantera förfrågningar i Corrigo
Utföra ad hoc-uppgifter såsom beställning av fika, blommor och office supplies
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Tidigare erfarenhet av service, administration eller koordinerande roll
Pågående eftergymnasial utbildning eller annan huvudsaklig sysselsättning
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Du trivs i en roll där du har mycket kontakt med människor och gillar att vara den som får saker att hända. Du arbetar strukturerat, tar initiativ och är trygg i att ta ägarskap för dina områden. Du håller ordning, har god servicekänsla och känner dig bekväm i att hantera både planerade uppgifter och snabba ad hoc-förfrågningar.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Uppsala Lön: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!
