Kontorskoordinator med städansvar
2025-09-29
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Vi söker en serviceminded och organiserad lagspelare
Vill du vara navet i vår verksamhet och bidra till en trivsam och välfungerande arbetsmiljö? Vi söker nu en kontorskoordinator som även tar ansvar för städningen på vårt kontor.
Om rollen
Som kontorskoordinator är du spindeln i nätet på vårt kontor och ser till att allt flyter på smidigt. Du ansvarar bland annat för administrativa arbetsuppgifter, bemötande av besökare, beställning av kontorsmaterial och planering av möten. En viktig del av din roll är också att sköta den löpande städningen så att våra lokaler alltid är rena och välkomnande.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
• Ta emot besökare och svara i telefon
• Hantera post och leveranser
• Beställa kontorsmaterial och förbrukningsvaror
• Planera och boka mötesrum samt förbereda inför möten
• Löpande städning av kontorsytor, pentry och toaletter
• Stötta kollegor med diverse praktiska ärenden
Vem är du?
• Du är ordningsam, självgående och gillar att ta ansvar
• Du har lätt för att samarbeta och trivs med att hjälpa andra
• Du har ett öga för detaljer och tycker om att skapa ordning och reda
• Du talar och skriver svenska och engelska
• Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inte ett krav
Vi erbjuder
• Ett varierande arbete i ett härligt team
• Möjlighet att utvecklas i och utforma din roll
• En arbetsplats där din insats verkligen gör skillnad
• Kollektivavtal och förmåner enligt gällande avtalSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till hannes.vedin@camfil.com
, så snart som möjligt, dock senast 2025-10-31. Vi hanterar ansökningarna löpande så vänta inte med att söka!
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: Hannes.Vedin@camfil.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Camfil Power Systems AB
(org.nr 556556-9356) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hannes Vedin Hannes.Vedin@camfil.com Jobbnummer
9532036