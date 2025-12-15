Kontorskoordinator 50% till Trivector i Lund!
2025-12-15
Vill du vara den som får vardagen på kontoret att fungera på riktigt? Som säkerställer en smidig
arbetsmiljö där bolagets konsulter kan fokusera på det de är bäst på - att genomföra kunduppdrag.
Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker nu en kontorskoordinator till Trivector i Lund med start omgående. Tjänsten är på 50 %
(måndag-fredag, helst klockan 9-13). Du blir initialt anställd via Poolia med möjlighet till förlängning
och framtida anställning direkt hos Trivector.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som kontorskoordinator har du en central roll i verksamheten. Du ser till att kontoret är
välorganiserat och välkomnande samt stöttar både ledning, konsulter och andra kollegor i vardagen.
Du arbetar nära kontorschefen i Lund och VD:arna för Trivectors två bolag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kontorsadministration:
• Sköta reception; välkomna både besökare och bolagets medarbetare
• Hantera post och teknisk utrustning samt inköp av kontorsmaterial
• Samordna dagliga fikapauser inklusive förberedelser och avstädning
• Ansvara för daglig kontorsvård; disk, växter och allmänt i ordning hållande
• Ansvara för kontakt med leverantörer (t.ex. städ och hyrsvärd)
Planering & samordning_
• Förbereda inför möten; från bokning av lokal och möblering till fika och teknisk utrustning
• Boka resor och hotell vid behov
• Säkerställa att relevant intern information når rätt personer
• Stötta ledningen med underlag och praktiskt stöd vid behov
HR- & konsultstöd
• Praktiska uppgifter i samband med onboarding av nya medarbetare
• Hjälpa till vid personalaktiviteter, AW:s och interna möten
• Vara kontaktperson för vardagliga kontorsfrågor
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och som trivs med att ta ansvar. Du ser
vad som behöver göras och levererar hög kvalitet! I denna roll är personliga egenskaper det som
verkligen avgör framgång.
• Självgående, intiativtagande och lösningsorienterad
• Serviceinriktad med genuint intresse för att hjälpa andra
• Strukturerad, noggrann och stresstålig
• Professionell, trygg och mycket trevlig
• Säker i både muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5104". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Julia Femenias Krohn julia.femenias-krohn@poolia.se 0720-704735 Jobbnummer
9645203