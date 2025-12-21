Kontorschef, VVS/Energi (Örebro)
Jobway AB / Maskiningenjörsjobb / Örebro Visa alla maskiningenjörsjobb i Örebro
2025-12-21
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Örebro
, Nora
, Karlskoga
, Köping
, Nacka
eller i hela Sverige
Är du en driven och lösningsorienterad ledare med bakgrund inom VVS och energi? Har du erfarenhet av att leda team och vill vara med och bygga upp nya kontor? Då kan denna roll som kontorschef hos ENGI vara något för dig. Läs vidare och sök redan idag!
I denna nyinrättade roll kommer du att spela en central roll i företagets expansion och etablering av nytt kontor i Örebro. Du kommer att vara ansvarig för att bygga upp verksamheten från grunden med fokus på att utveckla affärer inom energieffektivisering och VVS-lösningar. Du kommer att ha ett övergripande ansvar för att säkerställa hög kvalitet på leveranser, bygga relationer med kunder och fastighetsägare samt leda och coacha ditt team.
För att trivas i rollen ser vi att du har en bakgrund inom VVS, gärna som VVS-konsult eller med erfarenhet av att leda VVS-projektörer. Du har en god förståelse för fastigheters energitekniska system och har arbetat med komplexa projekt. Vidare är du en naturlig ledare med förmåga att bygga upp nya affärsområden och skapa långsiktiga kundrelationer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 5 års erfarenhet inom VVS eller Energi.
Ett stort intresse för energi- och klimatfrågor och en vilja att göra skillnad genom att minska fastigheters energianvändning och koldioxidutsläpp.
Ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt.
Erfarenhet som VVS-konstruktör är meriterande.
Vana att skriva rapporter, göra analyser och utredningar.
En naturlig ledarskapsförmåga och erfarenhet av att bygga och leda team.
Erfarenhet av personalansvar är meriterande men inget krav.
Svenska, flytande i tal och skrift.
B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och trivs med att hantera flera uppgifter samtidigt. Du har ett genuint intresse för service och sätter kundens behov i fokus, vilket gör att du strävar efter att leverera lösningar av högsta kvalitet. Du uppskattar nära dialog med både kollegor och kunder och kommunicerar effektivt för att bygga långsiktiga relationer.
ENGI erbjuder dig:
Ett varierande och stimulerande arbete.
Möjligheten att få arbeta inom en framtidsbransch som gör skillnad.
Ett välmående företag med en platt organisation och högt i tak.
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö.
Konkurrenskraftiga löner.
Välkommen med din ansökan:
Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Då ser vi fram emot att höra från dig! Vi gör löpande urval av ansökningar, så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Din ansökan kommer att behandlas konfidentiellt.
I denna rekrytering samarbetar ENGI med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor kan riktas till Celina Sundberg via e-post: celina.sundberg@jobway.se
eller 070 394 38 32.
Om ENGI:
ENGI grundades 2012 med visionen att erbjuda både bred och djup kompetens inom energieffektivisering. Målet är att hjälpa kunder att öka sin lönsamhet samtidigt som klimatpåverkan från deras fastigheter minskas. ENGI levererar skräddarsydda lösningar baserade på kundens specifika behov och arbetar med helhetskoncept som täcker hela processen - från utredning och åtgärdsförslag till konstruktion, entreprenad och förvaltning.
ENGI är stolta över att ha förtroendet att arbeta med några av Sveriges största och mest välrenommerade kommersiella fastighetsägare, såsom Alecta, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Castellum, Citycon, Corem och Fabege. Den långvariga och återkommande kundbasen är ett bevis på engagemanget för att leverera lösningar av högsta kvalitet och långsiktiga resultat. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9658402