Kontorschef till Kiruna
Sparbanken Nord / Bankjobb / Kiruna Visa alla bankjobb i Kiruna
2026-02-19
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sparbanken Nord i Kiruna
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Att leda en bankverksamhet är ett ansvarsfullt uppdrag. Att göra det i en sparbank innebär dessutom att vara en del av något större. Hos oss är "att göra skillnad" inget vi bara säger - det märks i vardagen. I Kiruna arbetar vi nära människor, företag, föreningar och organisationer och bidrar till att staden fortsätter sin unika utvecklingsresa. Här växer, förnyas och satsas det - och vi är en aktiv del av den framtiden.
På kontoret i Kiruna möts du av ett engagerat och sammansvetsat team. Som Kontorschef ansvarar du för både privat- och företagsmarknaden och har det övergripande resultat-, försäljnings- och personalansvaret samt visst eget kundansvar. Du leder verksamheten med helhetsperspektiv och skapar förutsättningar för goda affärer, starka relationer och långsiktig hållbar tillväxt.
En bransch i förändring innebär stora möjligheter. Vi värnar det personliga mötet samtidigt som vi tar tillvara den potential som digitalisering och nya arbetssätt skapar. Ditt uppdrag är att leda och coacha medarbetarna i att möta kundernas behov med kvalitet, affärsmässighet och ansvar. I en förtroende- och regelstyrd bransch har du också ett tydligt ansvar för regelefterlevnad och god riskkultur.
I det lokala näringslivet har du en aktiv roll, där du tillsammans med våra företagsrådgivare, möter företag i olika utvecklingsfaser. Du representerar banken i vårt samhällsengagemang och bygger långsiktiga relationer på marknaden - något som är särskilt betydelsefullt i en region med stark framtidstro och omfattande utveckling de kommande åren. Publiceringsdatum2026-02-19Profil
Vi söker dig som har akademisk examen, gärna inom ekonomi, eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet. Erfarenhet från bank- eller finansbranschen, ledarerfarenhet samt ett etablerat nätverk i näringslivet är meriterande.
Som person är du kommunikativ, initiativrik och lyhörd. Du drivs av att skapa resultat - både i affären och i människors utveckling. Du kombinerar affärsmässighet med struktur och kvalitet och leder med både tydlighet och engagemang.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Körkort är ett krav då resor till viss del ingår i arbetet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7263183-1851268". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparbanken Nord
(org.nr 598800-4817), https://sparbankennord.teamtailor.com
Flyttleden 1A (visa karta
)
981 30 KIRUNA Jobbnummer
9752576