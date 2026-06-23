Kontorschef till Fire Safety Nordic
Fire Safety Nordic AB / Säkerhetsjobb / Umeå Visa alla säkerhetsjobb i Umeå
2026-06-23
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Nu söker vi en kontorschef till Skellefteå och Umeå som vill vara med och utveckla Fire Safety Nordic tillsammans med engagerade kollegor och långsiktiga kunder.
Vill du leda och utveckla våra verksamheter i Skellefteå och Umeå?
Vi söker en erfaren brandkonsult som vill ta nästa steg och kombinera ledarskap med uppdrag. I rollen som kontorschef får du möjlighet att skapa förutsättningar för både människor och affär, samtidigt som du blir en viktig del av vår fortsatta tillväxtresa. Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Vi är en ledande specialist inom brandskydd och brandsäkerhet och erbjuder rådgivning och konsulttjänster inom hela brandskyddsområdet. Genom projektering, riskanalyser och besiktningar hjälper vi våra kunder att skapa säkra, hållbara och kostnadseffektiva lösningar.
Vi värdesätter långsiktiga relationer och ett nära samarbete med våra kunder. Genom att involveras tidigt i projekten kan vi bidra med lösningar som skapar värde både under byggprocessen och genom fastighetens hela livslängd. Med kontor på flera orter i Sverige kombinerar vi lokal närvaro med bred kompetens.
Hos oss står kvalitet, samarbete och goda kundrelationer i centrum. Vi har en stark vilja att utvecklas och arbetar tillsammans för att skapa goda kundupplevelser och säkra miljöer.
Om rollen
Som kontorschef ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten i Skellefteå. Du skapar goda förutsättningar för teamet och bidrar till ett arbetssätt och en kultur där människor trivs, utvecklas och samarbetar väl. Rollen kombinerar ledarskap med ett operativt arbete i kunduppdrag med fokus på projektering, riskanalyser och brandskyddsarbete. Du bidrar också till verksamhetens fortsatta utveckling genom att bygga långsiktiga kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter. Som en del av ledningsgruppen är du med och driver verksamheten framåt med fokus på kvalitet, kundnöjdhet och hållbar tillväxt.
Om dig
Vi söker dig som har en examen som brandingenjör och flera års erfarenhet som brandkonsult. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och en förståelse för vad som skapar värde för både kunder och verksamhet.
Du är en trygg person som trivs med ansvar och har en naturlig förmåga att skapa goda relationer. Med ett strukturerat arbetssätt och ett gott samarbete med andra bidrar du till att skapa engagemang och goda resultat. Har du dessutom ett intresse för att utveckla människor och team tror vi att du kommer att trivas väl i rollen.
Eftersom tjänsten innebär resor ser vi att du har B-körkort.
Vårt erbjudande
Hos oss får du möjlighet att kombinera din tekniska specialistkompetens med ledarskap och affärsutveckling. Du får leda och utveckla verksamheten i Skellefteå och Umeå samtidigt som du fortsätter att arbeta nära kunder och projekt.
Du blir en del av ett företag med hög kompetens och en kultur som präglas av kvalitet, kundfokus och gemenskap. Vi erbjuder en öppen arbetsmiljö där samarbete, erfarenhetsutbyte och stöd från kollegor och ledning är en naturlig del av vardagen.
Vi tror på ett närvarande och hållbart ledarskap och ger dig goda förutsättningar att utvecklas i din ledarroll genom utbildning, coachning och erfarenhetsutbyte med kollegor och ledning.
Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor med flexibla arbetstider, tjänstepension, sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Placeringsort i Skellefteå/Umeå. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Är du intresserad?
Låter det här som något för dig? Då ser vi fram emot att få lära känna dig. Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
För mer information är du välkommen att kontakta:
Monika Karlsson, VD monika.karlsson@fsn.se
Mobil: 070-353 23 60
Anna-Lena Wande, rekryterare anna-lena@hrmavdelning.se
Mobil: 070-238 18 18.
Läs mer om oss på: Fire Safety Nordic - Brandkonsulter och brandskyddwww.fsn.se
Sista ansökningsdag
14e juli
Mer om oss på Fire Safety Nordic
En kultur som präglas av kunskap och samarbete Våra medarbetare är vår största tillgång. Det är genom kunskap, engagemang och samarbete som vi skapar värde för våra kunder. Vi är nyfikna, delar med oss av vår kompetens och stöttar varandra i vardagen. Hos oss är det självklart att be om hjälp, lära av varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över det vi gör och över det förtroende vi byggt upp genom långsiktiga kundrelationer och hög kvalitet i våra leveranser. Med olika erfarenheter och kompetenser kompletterar vi varandra och arbetar tillsammans för att skapa säkra miljöer och lösningar som gör verklig skillnad. Det är kanske därför våra medarbetare beskriver oss som kunniga, engagerade och prestigelösa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fire Safety Nordic AB
(org.nr 559034-9501)
901 30 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9976013