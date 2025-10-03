Kontorsassistent till kund i Stockholm
2025-10-03
Är du en positiv och strukturerad person som älskar att skapa en välkomnande känsla? Är du serviceminded och drivs av att göra det lilla extra? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vad innebär rollen som kontorsassistent?
Vi söker en kontorsassistent som vill vara en central del av vår kunds arbetsplats och bidra till en härlig atmosfär för både kollegor och besökare. Här får du möjlighet att arbeta i en bred roll med stor variation och möjlighet att göra skillnad - varje dag. Exempel på arbetsuppgifter:
Administrativa uppgifter, t.ex. utskrifter och inbindning av dokument
Planera och koordinera interna och externa event och aktiviteter
Ansvara för inköp och utlägg
Se till att kontoret är snyggt, fräscht och inbjudande
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har något års erfarenhet av ett serviceyrke där du utvecklat en stark servicekänsla och en förmåga att hantera olika situationer med ett lösningsfokuserat och positivt förhållningssätt.
Dina personliga egenskaper spelar en stor roll och vi söker dig som är strukturerad, noggrann, proaktiv och lösningsorienterad. Du är flexibel och har förmågan att växla mellan olika uppgifter som tjänsten kräver. Du arbetar självständigt men kan också samarbeta när det krävs.
Du trivs i ett socialt arbete och gillar att skapa kontakter och bygga nätverk. Vidare tror vi att du är en serviceinriktad och bidrar med positiv energi.
Vill du veta mer?
Detta är ett konsultuppdrag på heltid under ca 8 månader med start november 2025. Du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup som konsult och kommer vara placerad hos vår kund i centrala Stockholm i moderna miljöer. Du kommer att arbeta på plats på kontoret 5 dagar i veckan.
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail med hänsyn till GDPR.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
eller Christina Stenbeck på christina.stenbeck@onepartnergroup.se
.
När du blir en av oss
Som konsult på OnePartnerGroup har du kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension samt fackliga relationer och du kommer ha regelbunden kontakt med din konsultchef. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden.Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort och lång sikt. Med en lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm AB
(org.nr 559092-8619) Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Christina Stenbeck christina.stenbeck@onepartnergroup.se Jobbnummer
9540493