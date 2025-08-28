Kontorsassistent på deltid till vårt kontor i Lund
2025-08-28
Ekologigruppen söker nu en serviceinriktad och noggrann student som skulle vilja jobba deltid som kontorsassistent på vårt kontor i Lund. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats där vi arbetar lösningsfokuserat med en rad olika produkter och tjänster inom bland annat biologisk mångfald, samhällsplanering och landskapsarkitektur. Här får du också chansen att arbeta med kollegor som är bland landets främsta specialister på sina områden - naturtyper, naturvårdsarter, vattenmiljö, våtmarker och grönytor samt ekologisk kompensation.
Vi är ett engagerat och växande företag som värdesätter samarbete, initiativförmåga och ett gott arbetsklimat. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team på deltid - ett perfekt extrajobb vid sidan av studierna!Dina arbetsuppgifter
I rollen som kontorsassistent är du spindeln i nätet och har en nyckelfunktion som ser till att den dagliga driften av kontoret fungerar. Du kommer jobba ca kl. 8-12 ungefär 4-5 dagar i veckan. Arbetsuppgifterna kommer att variera beroende på verksamhetens behov, men huvudsakligen kommer det att innefatta:
Ta emot och sortera post och leveranser
Beställning av kontorsmaterial och enklare inköp
Hantering av kvitton och administration
Boka möten och hjälpa till med mötesförberedelser
Kontakt med fastighetsskötare
Enklare ekonomiuppgifter och dokumenthantering
Ansvara för frukost på kontoret varje morgon
Ansvara för kontorets bilar (t.ex. bokning, nyckelhantering, enklare tillsyn)
Vara behjälplig med övriga uppgifter som dyker upp på kontoretKvalifikationer
Du studerar på högskola/universitet och söker ett långsiktigt extrajobb
Du är noggrann, självgående och har god organisationsförmåga
Du är serviceinriktad och trivs med att hjälpa till där det behövs
Du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom administration, koordinering och service
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande datorvana, framför allt i Officepaketet
B-körkort är ett krav
Vi erbjuder
En flexibel deltidsanställning (40-50 %) som passar vid sidan av studier
Möjlighet att få värdefull arbetslivserfarenhet inom administration
Ett vänligt och hjälpsamt team där vi har kul på jobbet
Centralt beläget kontor i Lund
Trevliga kollegor med hög expertis
Kollektivavtal tecknat med Innovationsföretagen (Almega)
Tjänsten avses tillsättas i september. Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via länken nedan, inga ansökningar tas emot på mail. Urval sker löpande. Vid eventuella frågor hör av dig till HR-chef Anne Seth på anne.seth@ekologigruppen.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 15 september!
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
(org.nr 556342-2285), http://www.ekologigruppen.se
Stora Södergatan 8c (visa karta
Körkort
