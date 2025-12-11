Kontorsassistent på deltid till Eltel
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2025-12-11
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Sundsvall
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Är du studerande och söker ett flexibelt extrajobb vid sidan av dina studier? Till rollen som kontorsassistent hos Eltel söker vi dig som är strukturerad, gärna tar egna initiativ och får andra runt omkring dig att trivas. Varmt välkommen med din ansökan, vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Eltel arbetar med att bygga, driva och underhålla el- och kommunikationsnät som får samhället att fungera. De ansvarar för allt från fiber och bredband till eldistribution och smarta energilösningar, och spelar en viktig roll i Sveriges elektrifiering och digitalisering. Som arbetsgivare är de jordnära, engagerade och fokuserade på både kvalitet och utveckling - ett team som verkligen gör skillnad varje dag.
Som kontorsassistent kommer du ha en varierad roll där du stöttar den dagliga verksamheten och säkerställer att kontoret fungerar smidigt. En central del av arbetet är att ta emot och sortera inkommande post och paket samt hjälpa till med enklare administrativa uppgifter i systemen, till exempel att märka kundordrar korrekt. I tjänsten ingår också praktiska arbetsuppgifter som att rengöra kaffemaskinen och hålla ordning i kontorsmiljön samt i garaget.
Du erbjuds
• Ett flexibelt extra jobb vid sidan av studierna
• Att arbeta på ett stabilt företag i en spännande framtidsbransch
• En dedikerad konsultchef som stöttar dig under hela din anställning
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
• Hantera och sortera inkommande och utgående post och paket
• Stötta med enklare administrativa uppgifter i systemen
• Hålla ordning i och kring kontorsmiljön och i garaget
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på eftergymnasial nivå på minst 50% med åtminstone 1 år kvar studierna
• Har goda kunskaper i Microsoft Office-paketet
• Har goda kunskaper i både svenska och engelska då det krävs i det dagliga arbetet
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Tidigare arbetslivserfarenhet från liknande arbetsuppgifter
För denna tjänst kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du är:
• Ordningssam
• Ansvarstagande
• Hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Eltel grundades 2001 och har sedan dess vuxit till en av Nordens ledande leverantörer av kritisk infrastruktur inom el- och kommunikationsnät. De bygger, underhåller och uppgraderar allt från eldistribution och fiber till smarta energilösningar, vilket gör dem till en viktig aktör för både företag, kommuner och privatpersoner. Eltel har sin nordiska bas i Sverige, men är även verksamt i flera europeiska länder och är noterade på Nasdaq Stockholm. Som arbetsgivare är de kända för sin jordnära kultur, höga engagemang och fokus på utveckling, där medarbetare får möjlighet att växa samtidigt som de bidrar till att säkra samhällsviktig infrastruktur varje dag. Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116245". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9638526