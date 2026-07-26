kontorsassistent
Prefbet Group AB / Prästjobb / Halmstad Visa alla prästjobb i Halmstad
2026-07-26
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Vi söker en kontorsassistent för ett tidsbegränsat uppdrag på 1 månad.Publiceringsdatum2026-07-26Dina arbetsuppgifter
Administrativa uppgifter
Hantering av e-post och telefon
Dokumenthantering
Bokning av möten
Allmän kontorsservice
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Har god datorvana (Word, Excel och e-post)
Kan arbeta självständigt
Behärskar svenska i tal och skrift (engelska är meriterande)
Vi erbjuder:
Heltid under 1 månad
Trevlig arbetsmiljö
Omgående start Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: teabvillan@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prefbet Group AB
(org.nr 559296-4398)
Prästvägen (visa karta
)
305 97 ELDSBERGA Arbetsplats
Prefbet Jobbnummer
10011652