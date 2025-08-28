Kontorsassistent
2025-08-28
Ekologigruppen söker nu en serviceinriktad och noggrann person som skulle vilja jobba som kontorsassistent på vårt kontor i Stockholm. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats där vi arbetar lösningsfokuserat med en rad olika produkter och tjänster inom bland annat biologisk mångfald, samhällsplanering och landskapsarkitektur. Här får du också chansen att arbeta med kollegor som är bland landets främsta specialister på sina områden - naturtyper, naturvårdsarter, vattenmiljö, våtmarker och grönytor samt ekologisk kompensation.
Vi är ett engagerat och växande företag som värdesätter samarbete, initiativförmåga och ett gott arbetsklimat. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och som vill jobba mellan 75-100% i rollen som kontorsassistent. En perfekt möjlighet för dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom administration koordinering och serviceområdet.Dina arbetsuppgifter
I rollen som kontorsassistent är du spindeln i nätet och har en nyckelfunktion som ser till att den dagliga driften av kontoret fungerar. Arbetsuppgifterna kommer att variera beroende på verksamhetens behov, men huvudsakligen kommer det att innefatta:
Ta emot besökare och ansvara för vår växel
Ta emot och sortera post och leverenser
Beställning av kontorsmaterial och enklare inköp
Hantering av kvitton och administration
Onboarding av nya medarbetare
Enklare ekonomiuppgifter och dokumenthantering
Ansvara för frukost på kontoret varje morgon
Vara behjälplig med övriga uppgifter som dyker uppKvalifikationer
Ca 1-2 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom administation, koordinering och service.
God datorvana, framförallt i Officepaketet
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Du är serviceinriktad och trivs med att hjälpa till där det behövs
Du är noggrann, självgående och har god organisationsförmåga
Vi erbjuder
Möjlighet att få värdefull arbetslivserfarenhet inom service och administration
Ett vänligt och hjälpsamt team där vi har kul på jobbet
Mysigt kontor på Södermalm
Trevliga kollegor med hög expertis
Kollektivavtal tecknat med Innovationsföretagen (Almega)
Tjänsten avses tillsättas under hösten Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via länken nedan, inga ansökningar tas emot på mail. Urval sker löpande. Vid eventuella frågor hör av dig till HR-chef Anne Seth på anne.seth@ekologigruppen.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 15 september!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekologigruppen Ekoplan AB
(org.nr 556342-2285)
Åsögatan 121 5TR (visa karta
116 24 STOCKHOLM Jobbnummer
9480458