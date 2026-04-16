Kontorsansvarig VD-assistent
2026-04-16
Är du en lösningsorienterad och noggrann doer med nyfikenhet att lära, ett stort driv och en förmåga att kunna hantera många olika arbetsuppgifter? Vi på Trädgruppen fortsätter att växa och söker en Kontorsansvarig VD-assistent till vårt Värmdökontor.
Vi på Trädgruppen har sedan starten vuxit snabbt och tillsammans jobbar vi hårt för att hjälpa privatpersoner, företag, BRF:er och vägföreningar runt om i Stor-Stockholm till ett enklare träd- och trädgårdsliv. Vårt härliga team består av drivna och kunniga trädfällare, arborister, trädgårdsmästare, maskinförare samt träd- och trädgårdsmedarbetare.
Nu letar efter dig som gillar omväxling, är prestigelös och sätter laget före jaget. Du trivs i en dynamisk miljö där du får chans att påverka, växa och vara en del av en spännande tillväxtresa.
Dina arbetsuppgifter Som Kontorsansvarig VD-assistent kommer du vara spindeln i nätet i mycket av det vi gör. Du kommer att jobba tätt tillsammans med vår ledning och med bland annat planering, kundkontakt, inköp, enklare ekonomiadministration, HR-arbete, teamaktiviteter m.m. Du kommer också att ansvara för att hålla ordning och reda på vårt kontor, våra fordon m.m.
Vi söker dig som är bra på att få saker att hända, tar ägandeskap och driver arbetet hela vägen i mål. Vi tror att du:
• Har en inbyggd känsla för service och kvalité
• Trivs väldigt bra i en omväxlande roll
• Har minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet
• Har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i både tal och skrift
• Vill vara en nyckelspelare i en spännande tillväxtresa
• Är öppen för att hjäpa till ute på våra träd- och trädgårdsjobb vid behov
• Inte är rädd för att hugga i och få lite skit under naglarna
• Uppskattar en mycket varierande roll med strategiska inslag, administrativt arbete men även en del mer fysiska moment.
Det här erbjuder vi dig Vi erbjuder dig ett roligt och varierande arbete och en möjlighet att vara en del av en spännande tillväxtresa. För rätt person finns möjlighet att ta stort eget ansvar och få växa tillsammans med oss.
• Tillsvidareanställning 75-100% beroend på dina önskemål (provanställning tillämpas)
• Konkurrenskraftig lön
• Tjänstepension, ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och friskvårdsbidrag
Låter det här som det perfekta jobbet för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande och vi kommer tillsätta tjänsten så snart vi hittat rätt person. Har du några frågor om tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på siri@tippmicke.se
Vänligen notera att vårt kontor ligger på Värmdö, det är där vi börjar och slutar dagarna. Tänk gärna igenom eventuellt pendlingsavstånd innan du skickar in din ansökan.
I och med att mycket av arbetet sker hemma hos privatpersoner så utför vi bakgrundskontroll samt körkortskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
