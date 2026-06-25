Kontorsansvarig på deltid till MedHelp Care
Bravura Sverige AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-06-25
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Studerar du HR eller liknande och vill få praktisk erfarenhet av onboarding och interna processer i en organisation? MedHelp Care söker en kontorsansvarig på deltid med inslag av HR-administration.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på deltid. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Medhelp Care. Om företaget
MedHelp Care är ett SaaS-bolag som erbjuder en plattform för digital företagshälsa som hjälper företag till minskad sjukfrånvaro, friskare medarbetare och hälsosammare arbetsplatser.Dina arbetsuppgifter
I rollen som kontorsansvarig har du ett helhetsansvar för den dagliga kontorsservicen och skapar förutsättningar för en fungerande arbetsvardag. Samtidigt är du involverad i delar av bolagets HR-administration och interna processer kopplat till exempelvis onboarding och offboarding. Du arbetar nära verksamheten och har en central roll i att hålla ihop praktiska och administrativa delar av kontoret.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Ansvara för kontorsmiljön, inklusive kök, gemensamma ytor och mötesrum
Beställa och hantera kontorsmaterial, kaffe, frukt och catering
Hantera post, bud och leveranser
Samordna felanmälningar och kontakt med leverantörer som städbolag och fastighetsägare
Stötta i HR-administrativa processer kopplade till onboarding/offboarding, såsom mobilabonnemang och accesser
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperKvalifikationer
Du studerar på eftergymnasial nivå och har minst 1 år kvar av dina studier
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
God administrativ förmåga och vana av att arbeta strukturerat
Meriterande:
Erfarenhet av en liknande roll inom kontorsservice, administration eller reception
Erfarenhet av HR-administration, exempelvis onboarding/offboarding
Vana av att arbeta i en roll där du själv identifierar behov och driver uppgifter framåt
Erfarenhet av att samordna leverantörer eller hantera beställningar
Övrig information
Start: Mitten på augusti Plats: Vasastan, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7971481-2072165". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9979887