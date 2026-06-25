Kontorsansvarig på deltid till MedHelp Care

Bravura Sverige AB / Receptionistjobb / Stockholm
2026-06-25


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Studerar du HR eller liknande och vill få praktisk erfarenhet av onboarding och interna processer i en organisation? MedHelp Care söker en kontorsansvarig på deltid med inslag av HR-administration.

Publiceringsdatum
2026-06-25

Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på deltid. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Medhelp Care.

Om företaget
MedHelp Care är ett SaaS-bolag som erbjuder en plattform för digital företagshälsa som hjälper företag till minskad sjukfrånvaro, friskare medarbetare och hälsosammare arbetsplatser.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som kontorsansvarig har du ett helhetsansvar för den dagliga kontorsservicen och skapar förutsättningar för en fungerande arbetsvardag. Samtidigt är du involverad i delar av bolagets HR-administration och interna processer kopplat till exempelvis onboarding och offboarding. Du arbetar nära verksamheten och har en central roll i att hålla ihop praktiska och administrativa delar av kontoret.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:

Ansvara för kontorsmiljön, inklusive kök, gemensamma ytor och mötesrum

Beställa och hantera kontorsmaterial, kaffe, frukt och catering

Hantera post, bud och leveranser

Samordna felanmälningar och kontakt med leverantörer som städbolag och fastighetsägare

Stötta i HR-administrativa processer kopplade till onboarding/offboarding, såsom mobilabonnemang och accesser

Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper

Kvalifikationer
Du studerar på eftergymnasial nivå och har minst 1 år kvar av dina studier

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

God administrativ förmåga och vana av att arbeta strukturerat

Meriterande:

Erfarenhet av en liknande roll inom kontorsservice, administration eller reception

Erfarenhet av HR-administration, exempelvis onboarding/offboarding

Vana av att arbeta i en roll där du själv identifierar behov och driver uppgifter framåt

Erfarenhet av att samordna leverantörer eller hantera beställningar

Övrig information
Start: Mitten på augusti Plats: Vasastan, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!

#Nextgen

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7971481-2072165".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Bravura Sverige AB (org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta)
117 34  STOCKHOLM

Arbetsplats
Bravura

Jobbnummer
9979887

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