Kontorsadministratör med ekonomistöd
2026-02-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Umeå
Arbetsgivare: MOFAB Aktiebolag
Ort: Stockholm (Kungsholmen)
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Om MOFAB
Familjeägda MOFAB är en fastighetskoncern med fokus på långsiktigt ägande, förvaltning och utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter. Verksamheten präglas av stabilitet, korta beslutsvägar och nära samarbete mellan funktionerna. Vi är ett mindre team där varje medarbetare har en viktig roll i den dagliga verksamheten.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Vi söker nu en kontorsadministratör med ekonomistöd till vårt huvudkontor på Kungsholmen. Tjänsten är i huvudsak platsbunden då den omfattar mottagande av besökare och ansvar för den dagliga kontorsdriften. Rollen kombinerar kontorsansvar med administrativt stöd inom kund- och leverantörsreskontra. Arbetet sker enligt etablerade rutiner och i nära samarbete med bolagets ekonomifunktion.Dina arbetsuppgifter
• Ta emot besökare, hyresgäster och leverantörer
• Svara i telefon och hantera inkommande ärenden
• Ansvara för kontorsadministration, inklusive inköp av material och samordning av städning
• Hantera kundavisering och uppföljning i Vitec Hyra
• Registrera och skicka leverantörsfakturor för attest i Rillion
• Skicka betalningsfiler enligt fastställda rutiner
• Läsa in inbetalningsfiler i systemet
• Löpande kontakt med hyresgäster och leverantörer i betalningsfrågorKvalifikationer
• Gymnasieutbildning inom ekonomi eller administration, alternativt motsvarande utbildning
• God datorvana
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant
• Serviceinriktad och kommunikativ
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete eller reskontra är meriterande men inget krav.
Vad MOFAB erbjuder dig
Hos MOFAB erbjuds du ett varierande arbete i en stabil och familjeägd organisation. Du får arbeta i trivsamma lokaler på Kungsholmen tillsammans med ett mindre team där samarbete och ansvarstagande är centralt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning.
Månadslön 26 000-29 000 kr beroende på erfarenhet.Så ansöker du
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta VD Johan Modig.
Vi tar emot ansökningar via e-post: johan.m@mofab.se
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: johan.m@mofab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mofab Fastigheter AB
(org.nr 556091-4185)
Kungsholmstorg 1 (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Mofab Aktiebolag Kontakt
VD
Johan Modig johan.m@mofab.se Jobbnummer
9748427