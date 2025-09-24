Kontors- och ekonomiadministratör, deltid
2025-09-24
Vi på Betonghål söker nu dig som trivs i en varierande roll där både kontorsansvar och ekonomi ingår. Tjänsten är på 50% men det finns möjlighet att jobba mer än så om du har erfarenhet av mer komplexa ekonomiuppgifter. Hos oss blir du en nyckelperson i vår fortsatta tillväxt och en värdefull kollega!
Om tjänsten
Som kontors- och ekonomiadministratör hos oss kommer du bland annat att arbeta med löpande bokföring och lönehantering, men du har stort stöd från vår externa ekonomipartner som sköter bokslut och deklaration. Till din hjälp har du också våra system där vi under senare år tagit stora digitala kliv framåt. När frågor uppstår kring semesterdagar, tjänstledighet och arbetstider är det du som är insatt i kollektivavtalet och kan svara på frågor från medarbetarna. Vidare ansvarar du för att beställa förbrukningsartiklar till kontoret, håller ordning på leasingavtal, köper in arbetskläder och liknande.
Har du kunskap och intresse vad gäller bokslut, deklarationer eller andra mer komplexa ekonomiuppgifter finns möjlighet att med tiden även ta över hela eller delar av det ansvaret. Det finns även möjlighet att vara delaktig inom projektens administration och att vara systemansvarig för de digitala hjälpmedel företaget använder.
Du är direkt underställd bolagets VD.
Om dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet från en liknande roll där du hanterat fakturor och lön. Självklart är du en van systemanvändare och ser fördelarna med Excel som arbetsverktyg. God svenska i tal och skrift är ett krav för tjänsten.
Som person är du är noggrann och har ett sinne för struktur och ordning. Rollen kräver att du är prestigelös som person och trivs med varierande arbetsuppgifter. Dessutom har du en stark känsla för service, både gentemot kunder och kollegor.
Vi erbjuder dig
En fin gemenskap där de flesta av oss jobbat länge inom företaget
Förmåner som friskvård och som fast anställd även bonussystem
Ett varierat och roligt arbete
Annat viktigt att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50% men det finns även möjlighet att jobba mer än så beroende på din erfarenhet. Vi tillämpar provanställning.
Du utgår från vårt kontor på Danmarksgatan och finns tillgänglig på kontoret minst tre-fyra dagar i veckan.
Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Wilma Barthelsson på 070-466 16 69.
Sista ansökningsdag är 15 oktober 2025, men urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Om arbetsgivaren - Betonghål
Betonghål är Sveriges äldsta numera verksamma håltagningsföretag. Företaget bildades 1972, har ca 30 anställda och omsätter cirka 45 Mkr. Vi har för avsikt att stärka vår redan starka marknadsposition genom att både höja kompetensen och rekrytera nya duktiga och motiverade medarbetare. Så ansöker du
