Kontorist och säljare!
2026-03-12
Vi söker en glad och driven kontorist och säljare som kommer vara hos oss på kontoret i Täby.
Du kommer hjälpa till att ta emot kunder här på kontoret, men även hitta och boka in nya kunder och åka på möten med dessa. Du behöver därför vara driven och initiativtagande! Du ska inte vara rädd för att prata med nya människor! Vi ser gärna att du har idéer kring marknadsföring på t ex sociala medier.
Lönen är både fast och rörlig - så helt rätt för dig som är framåt och vill tjäna mycket pengar!
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
