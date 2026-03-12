Kontorist och säljare!

Egyptiano AB / Säljarjobb / Täby
2026-03-12


Vi söker en glad och driven kontorist och säljare som kommer vara hos oss på kontoret i Täby.
Du kommer hjälpa till att ta emot kunder här på kontoret, men även hitta och boka in nya kunder och åka på möten med dessa. Du behöver därför vara driven och initiativtagande! Du ska inte vara rädd för att prata med nya människor! Vi ser gärna att du har idéer kring marknadsföring på t ex sociala medier.
Lönen är både fast och rörlig - så helt rätt för dig som är framåt och vill tjäna mycket pengar!
Maila gärna ditt CV och berätta mer om dig själv så hör vi av oss!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: kimo@samdesigngroup.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kontorist/säljare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Egyptiano AB (org.nr 556923-1029), http://www.samdesigngroup.com
Enhagsvägen 8c (visa karta)
187 40  TÄBY

Arbetsplats
SamDesign

Jobbnummer
9794797

