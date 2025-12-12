Kontinuitets- och beredskapsansvarig till RIX-enheten
2025-12-12
VI ERBJUDER DIG
På Riksbanken får du utmaning och utveckling i en händelserik miljö där den svenska betalningsmarknaden står i fokus och arbetet med kontinuitet och beredskap är prioriterat. En betydande del av arbetet innefattar samarbeten och kontakter såväl internt som externt, både nationellt och internationellt. Hos oss får du ett betydelsefullt arbete där du tillsammans med kunniga och engagerade kollegor bidrar till kontinuitet, beredskap och vidareutveckling i samhällsviktig infrastruktur.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Som erfaren specialist inom kontinuitet och beredskap har du en central roll i att Riksbanken ska kunna upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet i alla lägen. Arbetet inom betalningsområdet handlar övergripande om att analysera risker och sårbarheter samt att identifiera och genomföra åtgärder som krävs för att stärka motståndskraften. Eftersom RIX är ett system med avgörande betydelse för den svenska betalningsinfrastrukturen är systemets tillgänglighet mycket viktig.
Du ansvarar för att leda och driva verksamhetens arbete inom kontinuitets- och beredskapsområdet tillsammans med två kollegor. Du leder och koordinerar incidentorganisationen, planerar och leder interna och externa scenarioövningar, du utbildar och deltar i olika forum internt såväl som externt där kommunikationen i huvudsak sker på engelska. Du ansvarar för kontinuitetsplanen och dess utveckling utefter verksamhetens behov och du deltar i olika utredningar och projekt inom banken där du bidrar med din kompetens. Utmaningar framåt är att tillsammans med kollegorna säkerställa att RIX-systemet och verksamheten anpassas efter verksamhetens och omvärldens krav. I tjänsten ingår också schemalagd incidentberedskap. Att delta i incidentorganisationen innefattar beredskap 24/7 enligt rullande schema.
DITT TEAM
Avdelningen för betalningar har uppdraget att tillhandahålla ett betalningssystem för avveckling av betalningar i Sverige, samordna krisberedskapen inom det centrala betalningssystemet samt att försörja landet med kontanter. RIX verksamhet är fördelad över tre enheter, enheten för RIX Operations, enheten för RIX Förvaltning och enheten för RIX Affärsutveckling, samtliga ingår i avdelningen för betalningar. Du kommer att arbeta på enheten för RIX Operations. Här kan du läsa mer om Riksbankens organisation.
Du ingår i ett team om 12 medarbetare som består av riskansvariga, kontinuitets- och beredskapsansvariga, kundansvariga, analytiker och systemoperatörer. Du har flera interna och externa kontaktytor, till exempel RIX-deltagarna, andra myndigheter och andra centralbanker. Deltagarna i RIX är kreditinstitut, värdepappersföretag, clearingorganisationer, värdepapperscentraler, centrala motparter, e-pengainstitut och betalningsinstitut samt Riksgäldskontoret.
MER OM DIG
Vi söker dig som har, för tjänsten, relevant universitets- eller högskoleutbildning, t.ex. inom ekonomi, juridik, civilingenjör eller närliggande områden, eller motsvarande relevant arbetserfarenhet vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet inom t.ex. kontinuitetsarbete, operativ incident- och krishantering, krisberedskap och civilt eller militärt försvar. Vi ser det som meriterande med erfarenhet inom totalförsvarsplanering, säkerhetsskydd, IT-säkerhetsfrågor inom finansiell infrastruktur, bank eller finansiell sektor. Även erfarenhet av arbete inom området betalningar och god förståelse för hur betalningssystemet i Sverige är uppbyggt samt kunskaper om RIX-systemet eller annat samhällskritiskt system är meriterande.
Det är för rollen särskilt viktigt att du har ett intresse av att leda och samverka med andra, vi ser därför att du har tidigare erfarenhet av att leda processer och projekt som ställer höga krav på samordning och som inkluderar flera delar av organisationen. Du har också förmågan att kunna ta till dig komplexa frågor på ett naturligt och enkelt sätt och anpassar din kommunikation beroende på mottagare.
Du är en stabil och mogen person med gott omdöme som drivs med att leverera med hög kvalitet. Du arbetar strukturerat och är skicklig på att presentera och kommunicera ditt budskap. Du är initiativtagande, flexibel och kan lätt anpassa dig till nya omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du är van vid att självständigt driva dina uppgifter framåt, både enskilt och tillsammans med andra och du tar ansvar för att bidra till enhetens långsiktiga mål. Vidare har du en problemlösande analysförmåga och är bra på att samarbeta och stimuleras av samverkan med andra. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställningstyp: Tillsvidareanställning där provanställning kan komma att tillämpas
Placering: Huvudkontoret Brunkebergstorg Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba distans: 1 eller 2 dagar i veckan
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym och ledarledda träningspass.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning kommer att göras för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Här får du utmaning och utveckling varje dag i en händelserik miljö. Hos oss får du kunniga och engagerade kollegor och stor möjlighet till kompetensutveckling. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken här.
ANSÖK
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev inklusive relevanta betyg senast den 13 januari 2026. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera kandidater på lika villkor. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att vi kontrollerar examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
Detta är ett heltidsjobb.
Sveriges Riksbank http://www.riksbank.se/
Riksbanken
Enhetschef
Stephanie Galonja stephanie.galonja@riksbank.se
9641163