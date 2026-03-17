Kontaktsjuksköterska inom hematologi
2026-03-17
Vill du arbeta i en central roll där du gör verklig skillnad för patienter genom hela vårdförloppet? Vi söker nu en kontaktsjuksköterska till hematologen på Karolinska Universitetssjukhuset.
Du erbjuds
individanpassad inskolning utefter dig och dina tidigare erfarenheter
en utvecklande och inkluderande arbetsplats med fortlöpande internutbildningar samt utvecklingsmöjligheter
möjligheten att läsa kontaktsjuksköterskeutbildning i cancervård om du inte gjort det sedan innan, 7,5HP
arbetstid förlagd dagtid, måndag-fredag helgfria vardagar.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Som kontaktsjuksköterska på hematologen arbetar du i ett nära samarbete med erfarna kollegor inom samma roll, läkare samt verksamhetens dagvård och mottagning. Tillsammans skapar ni en trygg och sammanhållen vård för patienterna genom hela vårdkedjan.
I rollen utgår du från den nationella uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskor. Du deltar vid diagnosbesked och multidisciplinära konferenser, ansvarar för att upprätta och revidera Min vårdplan samt identifierar behov av cancerrehabilitering. Du tar även fram, följer upp och anpassar rehabiliteringsplaner utifrån varje patients individuella behov.
I rollen fungerar du som patientens och de närståendes fasta vårdkontakt genom hela utrednings- och behandlingsprocessen. Det innebär att du informerar om vård och behandling, ger stöd vid krisreaktioner och säkerställer kontinuitet och tillgänglighet i kontakten med vården. I ditt arbete gör du evidensbaserade bedömningar och vidtar relevanta åtgärder för att möta patientens behov.
Vi har under de senaste tio åren mött stora medicinska framgångar, där kontaktsjuksköterskorna i synnerhet har haft en avgörande roll i och kring omhändertagandet av patientens livskvalitet under sin kontakt med verksamheten.
Målsättningen i rollen är att säkerställa en trygg, sammanhållen och personcentrerad vård för patienter med hematologiska sjukdomar genom att vara en tydligt utsedd kontaktperson. tydlig och närvarande kontaktperson.
Vi söker dig som
känner dig trygg i dig själv och din yrkesroll, med förmåga att hantera komplexa situationer och fatta välgrundade beslut
är självgående och tar ansvar för ditt arbete, driver processer framåt och prioriterar utifrån patientens behov
har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team tillsammans med olika professioner
är empatisk och har ett genuint intresse för människor, med förmåga att möta patienter och närstående i olika skeden i livet
arbetar strukturerat, planerar och organiserar ditt arbete effektivt samt har förmåga att skapa ordning även i en dynamisk vardag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser till gruppdynamiken vid urvalet.KvalifikationerKvalifikationer
Svensk sjuksköterskelegitimation
Flera års erfarenhet som sjuksköterska
Meriterande:
Specialistutbildning inom onkologisk vård
Avslutad kontaktsjuksköterskeutbildning
Tidigare klinisk erfarenhet inom hematologi eller onkologi.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-cancer/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1941". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Cancer, Medicinsk Enhet Hematologi Kontakt
Birgitta Asplund 0724561825
9801636