Kontaktperson till Västerbo Stödboende
Västerbo Social Omsorg AB / Behandlingsassistentjobb / Malmö Visa alla behandlingsassistentjobb i Malmö
Vi söker en ny kontaktperson till våra ungdomar på Västerbo stödlägenheter!
Vi söker dig som är socionom, socialpedagog, behandlingspedagog eller motsvarande. Krav på minst 2 års eftergymnasial utbildning.
Västerbo Social Omsorg AB omfattar en behandlingskedja med HVB hem, stödlägenheter, öppenvård och familjehem. Nu är vår verksamhet i behov av nya medarbetare som brinner för att hjälpa andra. Vår målgrupp är främst ungdomar med psykosocial problematik i åldern 14-20 år. I botten av vår verksamhet ligger ett salutogent tänkande. Våra verksamheter finns på Gamla Väster i Malmö. Den miljö vi erbjuder är helt unik där en känsla av hemtrevnad och trygghet värdesätts.
På Västerbo stödboende arbetar vi med kontaktmannaskap, strukturerade MI-samtal och har ett salutogent förhållningssätt. Vi söker dig som har erfarenhet av stöd och behandling av ungdomar eller vuxna. I arbetet stöttar du klienterna i att uppnå en positiv utveckling med sund livsföring. Du finns till hands och bidrar till att det finns en hemtrevnad och trygga vuxna i deras vardag. Du motiverar, berömmer och skapar förutsättningar för självständighet hos de inskrivna. Västerbo stödlägenheter riktar sig främst mot ungdomar och unga vuxna men har även tillstånd för att ta emot vuxna i stödlägenhet.
Tjänsten innefattar utöver en stödjande funktion för ungdomarna, praktiska göromål såsom återställning av lägenheter samt dokumentation.
Du har arbetslivserfarenhet och intresse för att arbeta med behandling av ungdomar.
Du har B-körkort.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Arbete kvällar, sovande jour och helgarbete förekommer.
Intervjuer sker löpande under rekryteringen och kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: lina.elm@vaster-bo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan till stödboende". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerbo Social Omsorg AB
(org.nr 556844-8491)
Stora Nygatan 75 (visa karta
)
211 37 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Föreståndare
Lina Elm lina.elm@vaster-bo.se 0734233548 Jobbnummer
9701275