Kontaktperson SoL
Sapling AB / Behandlingsassistentjobb / Helsingborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Helsingborg
2026-08-06
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Vill du vara en del av vårt dedikerade team som strävar efter att hjälpa individer att nå en bättre tillvaro?
Om Sapling
På Sapling arbetar vi med människor som befinner sig i olika livssituationer och som behöver stöd för att skapa trygghet, struktur och positiva förändringar i vardagen.
Vårt uppdrag är att stärka individers förutsättningar att nå sina mål och leva ett självständigt liv. Genom professionellt stöd, tydlig struktur och starka relationer hjälper vi människor att ta nästa steg framåt.
Sedan 2017 har vi stöttat över 1 600 individer och familjer genom olika typer av insatser. Vi är stolta över att kombinera höga kvalitetskrav med ett genuint engagemang för människorna vi möter.
Vi omfattas av kollektivavtal och är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Om rollen
Som kontaktperson arbetar du nära människor och blir en viktig del av deras utvecklingsresa.
Du fungerar som ett stöd, bollplank och en positiv kraft i vardagen. Arbetet handlar om att skapa motivation, bygga förtroende och hjälpa individer att ta steg mot ökad självständighet och måluppfyllelse.
Rollen innebär stort eget ansvar och kräver att du kan kombinera värme och empati med tydlighet, struktur och professionalism.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
• Individuella stödsamtal och motivationsarbete
• Praktiskt stöd i vardagen
• Uppföljning av mål och delmål
• Dokumentation enligt genomförandeplan
• Samverkan med olika aktörer kring individen
• Kartläggning av behov och resurser
• Stöd i att skapa struktur, rutiner och långsiktiga lösningar
Vem vi söker
Vi söker dig som vill göra skillnad på riktigt.
Du är trygg i dig själv, har god människokännedom och förstår vikten av att skapa professionella relationer. Du har förmågan att möta människor där de befinner sig samtidigt som du kan motivera dem att utvecklas och ta ansvar för sin egen situation.
För att lyckas i rollen behöver du vara:
• Relationsskapande
• Strukturerad och ansvarstagande
• Självständig och lösningsorienterad
• Professionell i din kommunikation
• Trygg i att dokumentera och följa upp ditt arbete
• Bekväm med att arbeta utifrån mål, planer och tydliga uppdrag
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-08-06Kvalifikationer
Meriterande är om du har:
• Erfarenhet av socialt arbete, behandling, stödinsatser eller liknande arbete
• Högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap, pedagogik eller annan relevant inriktning
• Erfarenhet av dokumentation och uppföljning
• B-körkort
Omfattning
Tjänsten är uppdragsbaserad och timanställning.
Omfattningen varierar beroende på uppdrag och kan kombineras med annat arbete eller studier. Många av våra kontaktpersoner har flera parallella uppdrag.
Arbetet sker främst på eftermiddagar, kvällar och vissa helger.
Vad du får hos oss
• Kollektivavtal
• Handledning och stöd i ditt arbete
• Interna utbildningar och kompetensutveckling
• Möjlighet att växa professionellt
• Ett engagerat team med höga ambitioner
• Chansen att göra verklig skillnad i människors livSå ansöker du
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför samtliga kandidater personlighetstest, frågeformulär och registerkontroll.
Vi söker inte bara medarbetare – vi söker människor som vill vara med och skapa positiva förändringar i andra människors liv.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
E-post: jobb@sapling.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kontaktperson". Arbetsgivare Sapling AB
(org.nr 556974-7321) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10023998