Kontaktperson på avhopparverksamhet
Vision 24 AB / Behandlingsassistentjobb / Skellefteå Visa alla behandlingsassistentjobb i Skellefteå
2025-10-10
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vision 24 AB i Skellefteå
, Örnsköldsvik
, Sundsvall
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker just nu personal för att utöka vårt team. Vi söker behovsanställda med möjlighet till fast anställning.
Vision 24 är en avhopparverksamhet som stöttar individer att lämna en kriminell livsstil.
Som kontaktperson hos oss arbetar du nära klienter som befinner sig i en utsatt livssituation och har lämnat sitt kriminella levnadssätt bakom sig. Du är en viktig del av deras återinträde i samhället och fungerar som en stödjande, relationsskapande och vägledande kraft i deras vardag.
Du kommer bland annat att:
Stötta klienten i vardagliga sysslor som matlagning, tvätt, städning, motion och myndighetskontakter
Arbeta med ADL-stöd (aktiviteter i dagligt liv)
Bygga och vidmakthålla allians med klienten
Ha löpande kontakt med ordinarie personal
Dokumentera, avvikelserapportera
Arbeta självständigt, ta egna initiativ och vara lösningsfokuserad
Vara trygg i att be om stöd från kollegor vid behov
Stötta klienter i att värna om sin personliga säkerhet i vardagen
Ta urinprov
Krav och kvalifikationer
B-körkort
Utbildning inom eller erfarenhet av socialt arbete är ett krav
Avslutad gymnasieutbildning
Minst 3 års alkohol- och drogfrihet om du har eget missbruk i grunden
Minst 5 år fri från kriminalitet
Får inte vara dömd för sexualbrott eller brott mot barn
Meriterande
Tidigare erfarenhet som kontaktperson, boendestödjare eller liknande
Erfarenhet av arbete med målgruppen (missbruk, kriminalitet, skyddsbehov)
Eftergymnasial utbildning inom socialt arbete (t.ex. socialpedagog, behandlingspedagog, undersköterska)
Kunskap i MI (Motiverande samtal) och Kriminalitet som livsstil
Goda kunskaper i svenska - både i tal och skrift (dokumentation är en del av arbetet)
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Vi är fackligt anslutna och går under Kommunals avtalsområde (Branch E)
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: johanna@vision24.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KONTAKTPERSON VÄSTERBOTTEN". Arbetsgivare Vision 24 AB
(org.nr 559267-1407) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9550917