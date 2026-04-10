Kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice
2026-04-10
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg samt stöd till personer med funktionsnedsättning över hela ön. Våra cirka 1900 medarbetare arbetar tillsammans för att skapa en effektiv verksamhet där människan alltid står i centrum.
Just nu söker vi fler engagerade personer runt om på Gotland som vill vara med och göra skillnad inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning.
Vi letar efter dig som är positiv, driven och har ett genuint intresse för människor och som vill ha uppdrag som-kontaktperson
och/eller enstaka fasta timmar/månad inom-ledsagarservice-avlösarservicePubliceringsdatum2026-04-10Arbetsuppgifter
Som kontaktperson är din viktigaste uppgift att vara ett personligt stöd och ett trevligt sällskap i vardagen. Du har möjlighet att avsätta några timmar i veckan för att umgås, stötta och finnas där för en annan person.
Syftet är att tillsammans hitta på saker utanför hemmet, utifrån brukarens intressen, behov och önskemål. Det kan till exempel vara att ta en fika, promenera, prata, gå på stan eller göra en utflykt.
Inom ledsagning följer man med till aktiviteter, träffar vänner och stödjer i sociala sammanhang. Ledsagarservice gör det möjligt att ha regelbundna och meningsfulla aktiviteter utanför hemmet.
Inom avlösarservice arbetar du med barn och ungdomar i hemmet för att avlasta anhöriga.
Om uppdraget som kontaktperson
Att vara kontaktperson är ingen vanlig anställning, utan ett uppdrag inom SOL och LSS. Du får ett arvode som ersättning för din insats samt en omkostnadsersättning som täcker utgifter, till exempel för fika eller aktiviteter. Ersättningen betalas ut varje månad och följer riktlinjer från Sveriges Kommuner och Regioner.
Om timanställning som ledsagare och/eller avlösare
Anställning som ledsagare och/eller avlösare inom LSS anställs man på ett visst antal fasta timmar i månaden. Timlönen betalas ut varje månad och följer riktlinjer från Sveriges Kommuner och Regioner.
Vem är du?
Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att bli kontaktperson, ledsagare eller avlösare. Har du utbildning inom till exempel barn, vård och omsorg eller pedagogik är det meriterande. Även tidigare erfarenhet av att arbeta med barn eller vuxna med funktionsnedsättning är ett plus.
Det viktigaste är att du är ansvarsfull, engagerad, trygg i dig själv och tycker om att skapa meningsfulla stunder tillsammans med andra. Din vilja att engagera dig och göra skillnad är avgörande.
Du måste ha fyllt 18 år samt kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret i samband med att du blir erbjuden uppdrag/anställning. Det är också viktigt att du är trygg i det svenska språket i både tal och skrift då all kommunikation och dokumentation sker på svenska.
Vad händer efter att du har ansökt? Vi går igenom de ansökningar vi får in löpande och om vi har behov av din kompetens kommer vi att bjuda in dig på en intervju.
Tillsättning sker löpande under annonseringstiden och varaktighet varierar beroende på ärenden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
We undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
